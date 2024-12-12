Dün yayımlanan iOS 18.2, en iyi Apple Intelligence özelliklerinden olan Genmoji'yi iPhone'lara getirdi. Biz de kendinize özel emojiler oluşturabileceğiniz bu özelliğin nasıl kullanıldığını anlattık.

Apple, dün akşam iOS 18’in yeni sürümü iOS 18.2’yi resmen yayımladı. Yeni sürüm, şimdiye kadarki en kapsamlı Apple Intelligence özelliklerini beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de yapay zekânın desteğiyle kendinize özel emoji oluşturmayı sağlayan “Genmoji” idi.

Biz bu içeriğimizde Genmoji’nin nasıl kullanıldığını anlattık. Genmoji de dahil yapay zekâ özelliklerini kullanmak için cihazınızın İngilizce dilinde olması gerektiğini belirtelim. Ayrıca iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden birine ihtiyacınız var.

Genmoji özelliği nasıl kullanılır?

Öncelikle telefonunuzu İngilizce diline ayarlamanız gerekiyor. Bunun ardından da ayarlardan Apple Intelligence & Siri’ye girip Apple Intelligence bölümünü aktifleştirmeniz lazım. Böylece yapay zekâ özelliklerini etkin hâle getiriyorsunuz. Sonrasında ise yapmanız gerekenler şunlar:

Adım #1: “Mesajlar uygulamasını açın”

“Mesajlar uygulamasını açın” Adım #2: Bir sohbete girin ve klavyeden emojileri seçin.

Bir sohbete girin ve klavyeden emojileri seçin. Adım #3: Emoji bölümünün sağ üst kısmında yer alan emoji oluşturma simgesine tıklayın.

Emoji bölümünün sağ üst kısmında yer alan emoji oluşturma simgesine tıklayın. Adım #4: Metin olarak oluşturmak istediğiniz emojiyi tanımlayıp kendinize özel Genmoji oluşturabilirsiniz.

iOS 18.2 ile gelen yenilikler için: