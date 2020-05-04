Bir geliştirici, akıllı telefon kamerası ile görüntülenen bir nesnenin makine öğrenimi sayesinde arka arka planını keserek bir Photoshop çalışmasının içine yerleştirebilen fütüristik bir yazılım geliştirdi.

Cyril Diagne adında Fransız bir tasarımcı ve yazılımcı, akıllı telefon kamerası ile çekilen her nesneye saniyeler içinde dekupaj işlemi uygulayan ve onu bir Photoshop çalışmasının içine aktarabilen olağanüstü bir yazılım geliştirdi.

Örneğin, bir Photoshop programında tasarım yapıyorsunuz ve çiçek resmine ihtiyacınız var. Söz konusu uygulama ile gerçek dünyadan bir çiçeğin görüntüsünü saniyeler içinde projenizin içine aktarabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken uygulamayı açıp, arzu ettiğiniz nesneyi kamera ile görüntülemek.

Makine öğrenme ile nesneleri arka plandan ayırıp Photoshop'a aktaran yazılım

Yazılım, makine öğrenimi sayesinde nesneyi algılıyor ve saniyeler içinde dekupe yaparak arka planı temizliyor. Daha sonra telefonu bilgisayarınızın ekranına tutuyorsunuz ve o görüntü anında Photoshop projesine aktarılıyor. Tasarım ve görüntü düzenlemenin geleceğine etkileyici bir bakış açısı sunan yazılım, sosyal medyada da büyük bir ilgi gördü.

Diagne’nin paylaştığı bir diğer videoda ise, duvarda asılı olan tabloların fotoğraflandıktan sonra hareketli bir şekilde bilgisayar ekranına aktarıldığı görülüyor. Bu da, söz konusu uygulamanın gelecekte yalnızca Photoshop’u değil, video düzenleme uygulamalarını da destekleyebileceği anlamına geliyor.

Bu arada, söz konusu yazılımın en azından şu aşamada yalnızca deneysel bir çalışma olduğunu söylemekte fayda var ancak LIDAR sensörlerin ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerinin akıllı telefonlarda kendine çok daha fazla yer bulması, bu ve benzeri yazılımların hayatımıza hızlı bir şekilde girmesini sağlayabilir. Bu son derece ilgi çekici çalışmanın GitHub sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.