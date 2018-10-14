Google ve WhatsApp’ın anlaşması yürülüğe girecek. WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive’a yedekledikleri eski WhatsApp mesajlarını silecek. Bunu önlemek için neler yapmalısınız?

WhatsApp ile Google'nın yaptığı anlaşma kapsamında, 12 Kasım'dan sonra WhatsApp sohbet ve medya yedekleri Google Drive'da depolama kotasından düşmeyecek. Ancak bundan bir ay sonra WhatsApp ve Google, Android kullanıcılarının Google Drive'da depolanan eski WhatsApp sohbet yedeklerini silecek.

Telefon belleğindeki sohbet geçmişi ve yedekler bundan etkilenmeyecek. WhatsApp yedeklemelerinizin güvenliği ve gizliliği için şu önlemleri alabilirsiniz:

Yedeklerini iCloud üzerinden yapan iOS kullanıcıları için herhangi bir sorun görünmüyor. Ancak Android kullanıcıları için Google Drive otomatik olarak bir yıldan uzun süredir depolanan ve güncellenmeyen konuşmaları silecek. Android kullanıcılarının veri kaybına uğramaması için 12 Kasım’dan önce verilerini yedeklemeleri gerekiyor.

Kaspersky Lab uzmanları, Android için WhatsApp'ın kullanıcıların sohbetlerini Google Drive'a ücretsiz olarak yedekleyeceğini söyledi. Ancak bunun eski yedeklere zarar verebileceğine dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu, WhatsApp'ın önde gelen hizmetlerinden uçtan uca şifrelenmiş mesajlara alışmış olan kullanıcıların WhatsApp mesajlarının bir kez uygulamadan ayrıldıktan sonra, ister Drive'da depolansın ister başka bir yerde, artık bu özellik tarafından korunmayacağı konusunda uyardı.

12 Kasım'da neler değişecek?

Her dosya Google Drive'da belli bir alan kaplar ve kalan depolama kotanızı düşürür. Ancak, Google ile WhatsApp'ın sahibi Facebook, WhatsApp yedeklemelerini kotaya tabi tutmama konusunda anlaştı. Böylece Google Drive'da daha fazla veri depolayabileceksiniz.

Kimlerin verileri silinecek?

Uzun zamandır Google Drive'a yedekleme yapmıyorsanız ve WhatsApp'ınızda otomatik yedekleme ayarı kapalıysa eski (bir yıldan daha fazla) kopyalarınız otomatik olarak silinecek. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için 12 Kasım'dan önce en az bir kez WhatsApp verilerinizi 'manuel' olarak yedeklemelisiniz.

Yedekleme için diğer alternatif ne?

WhatsApp verilerinizi telefonunuzun belleğine yedekleyebilirsiniz. Bu yöntem yedek sohbetlerinizi yeni bir telefona aktarmak için ya da WhatsApp silinip tekrar yüklendiğinde geri yükleme yapmak için kullanılabilir. Fakat telefonunuzu kaybederseniz yedeğinizi de kaybedersiniz. Yani verilerinizi 'manuel' olarak hafıza kartınızdan (\sdcard\WhatsApp\) bir bilgisayara veya şifreli bir bulut hizmetine kopyalamanız gerekir.