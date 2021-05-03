Kişisel verilerin gizliliği tartışmalarının odağında kalarak Türkiye'de erişim yasağına maruz kalan GetContact için verilen erişim yasağı kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Uygulama, bazı teknik iyileştirmelerden sonra Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek.

Günümüzden yaklaşık 3 yıl kadar önce GetContact, kişisel verilerin gizliliği konusunda en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Herhangi birinin numaranızı rehberine hangi isimle kaydettiğini görmenizi sağlayan uygulama, günler süren tartışmaların ardından hem App Store hem de Play Store'dan kaldırılmıştı.

Anlaşılan o ki GetContact ile ilgili soru işaretleri, uygulamanın Apple ve Google tarafından banlanmasından 3 yıl sonra nihayet giderilmiş durumda. Teknasyon ortak kurucusu Mustafa Vardalı, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile GetContact'ın erişim yasağının mahkeme tarafından kaldırıldığını, kısa süre içinde uygulamanın yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

GetContact kısa süre içinde yeniden Türkiye'de hizmet verecek

"Harika haber az önce geldi. Getcontact için uygulanan erişim yasağı kararı, tam 3 yıl 3 ay sonunda ilgili mahkeme tarafından kaldırıldı" diyen Mustafa Vardalı açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Gerçekten çok uğraştık... Bir kaç teknik geliştirme sonrasında Türkiye'de hizmet vermeye yeniden başlayacağız. Bu süreçte KVKK ve BTK başta olmak üzere... bizi dinleyen, muhatap alan ve bize inanan tüm kamu kurumlarına sonsuz teşekkür ederiz. Getcontact harika bir yolculuk. Bu gelişme ile birlikte yolculuğumuz çok başka bir boyuta daha taşınıyor olacak. Hayırlı olsun."