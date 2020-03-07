Ghost Recon Breakpoint'in Büyük Güncelleme Tarihi Belli Oldu

Ubisoft, aylar önce yayınlamayı planladığı 'daha radikal ve sürükleyici' bir Ghost Recon Breakpoint versiyonunun sözünü vermişti. Bu modun çıkış tarihi ve hakkında bazı detaylar belli oldu.

Oyun sektöründe oyunun kendisi kadar ek hizmetleri de sektörün bir parçası hâline geldi. Özellikle AAA oyunlarda zaman içerisinde oyunun çevrimiçi oynama kapasitesi ve içerik genişlemesi için çalışmalar yapılıyor.

Ghost Recon Breakpoint’in bir noktada yeniden karşımıza çıkacağını söyleyen Ubisoft, bu defa kişilerin oyunla olan etkileşiminin değişeceğini belirtiyor. Oyunun bu versiyonu, sonunda bir çıkış tarihine de kavuştu.

Ghost Recon Breakpoint’in yeni modunun çıkış tarihi: 24 Mart

Oyuna giren kişiler 'Ghost Experience' veya 'Immersive Experience' olarak adlandırılan iki seçenekten birini tercih edecek. Bu mod 24 Mart’ta aktif olacak. Oyunda ekipman seviyeleri ve sağlık sistemlerinde değişiklik yapılacak. Oyunun kalan kısımlarında da bazı yenilikler sunulacak.

Oyunu şu andaki versiyonuyla oynamaya devam etmek isteyenler de bu versiyonu kullanabilecekler. Ayrıca oyuncular, iki mod arasında karma bir şekilde oyun oynama şansına da sahip olacak.

Yeni güncelleme pek çok değişiklikle geliyor:

Ubisoft daha önce Ghost Recon Breakpoint ile ilgili anketler düzenlemişti. O anketlerin cevaplarına göre yeni mod hazırlandı. Bu da pek çok değişikliği beraberinde getirdi. Firma, topluluğun en sık dile getirdiği çekincelerini bu şekilde çözeceğini söylüyor.

Yeni modların bir kısmını beğenmemeniz durumunda ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca modlar arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Zorluk seviyeleri ise düşmanların seviyeleri ve oyuncuların taktiksel hamleleri arasında ikiye ayrılacak. İki seviyeyi ayrı ayrı belirlemek mümkün olacak.

Kendi belirlediği zorluk ayarlarıyla oynayan kişiler, başkalarıyla beraber oyuna girdiklerinde kendi zorluk ayarlarını kullanamayacaklar. Oyuncular ayarları kendilerine göre ayarlayıp yine de başkalarıyla oynayabileceği için bu durum ekipler kurarak oynamalarına engel teşkil etmeyecek. Ubisoft, oyuncuları takip etmeye devam edeceğini açıklamıştı. Hâliyle yeni mod, oyuncuların göreceği son büyük güncelleme olmayacak.