GIF dosya biçiminin mucidi Steve Wilhite, 74 yaşında hayatını kaybetti. Yazılımcı, birkaç haftadır COVID-19'la mücadele ediyordu. Peki 1987 yılında tanıştığımız tarihin ilk GIF görüntüsü nasıldı?

Bilgisayar dünyasında yıllardır var olmasına rağmen akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen GIF görüntü biçiminin mucidi Steve Wilhite, hayatını kaybetti. 74 yaşındaki yazılımcı, birkaç haftadır COVID-19 ile mücadele ediyordu...

GIF'ler son yıllarda iyiden iyiye popüler olmuş olsa da ilk kez 1987 yılında geliştirilmişlerdi. "Graphics Interchange Format" ibaresinin baş harfleriyle bilinen dosya biçimi, temelinde sonsuz bir döngüye alınan kısa animasyonlara dayanıyordu. Ancak bu dosya biçimi ile ilgili en önemli tartışmalardan bir tanesi nasıl telaffuz edileceğiydi. Pek çok kişi konuşurken "gif" diyordu. 2013 yılında Webby Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün verildiği Steve Wilhite, doğru telaffuzun "jif" olduğunu açıklayarak mizahi tartışmaları noktalamıştı.

"Bütün başarılarına rağmen çok alçak gönüllü, kibar ve iyi bir adam olarak kaldı"

Steve Wilhite, yaşamını genel olarak çalışmaya adamış ve oldukça mütevazı bir insandı. Bu durum, onun ölüm ilanına da yansıtıldı. Ailesi, hazırladığı ilanda "Bütün başarılarına rağmen çok alçak gönüllü, kibar ve iyi bir adam olarak kaldı." ifadelerini kullandı. Peki bu yazılımcının tasarladığı ilk GIF dosyasını hiç görmüş müydünüz?

İşte tarihin ilk GIF içeriği