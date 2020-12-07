Gionee'yi Bir Kez Daha İflasa Sürükleyecek Gelişme

Gionee isimli akıllı telefon üreticisinin akıllı telefonlara bilinçli olarak kötü amaçlı yazılım yüklediği ortaya çıktı. Çin yerel mahkemesinin yürüttüğü bir soruşturmaya göre geliştirici ekip, 26 milyondan fazla telefona kötü amaçlı yazılım yükleyerek, kullanıcılar üzerinden haksız kazanç elde etmişti.

Çinli bir teknoloji şirketi olan Gionee tarafından üretilen akıllı telefonları kullanan tüketicileri tedirgin edecek bir gelişme yaşandı. Çin'deki yerel bir mahkeme, şirketin akıllı telefonlarına bilerek, kötü amaçlı yazılım yüklediğini açığa çıkardı. Yapılan incelemelere göre şirket, 26 milyondan fazla cihaza tamamen bilinçli olarak kötü amaçlı yazılım yüklemiş. Üstelik şirket, bu olay sayesinde 4 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde etti.

Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre süreç, Aralık 2018'de başladı. Şirket, 2019 yılının ekim ayına kadar kötü amaçlı yazılım yüklemeye devam etti. İlk etapta 20 milyon cihaza yüklenen kötü amaçlı yazılım, nisan ayına geldiğinde 21,75 milyon cihaza ulaşmıştı. Ekim ayında ise 26 milyon 519 bin 921 adet telefon, bu kötü amaçlı yazılımdan etkilenmişti.

Kötü amaçlı yazılım, "Story Lock Screen" isimli bir uygulamayla telefonlara ulaştı

Çin yerel mahkemesine göre Gionee yetkilileri, Aralık 2018'de Story Lock Screen uygulamayı güncellediler. Bu güncellemeyle birlikte telefonlara, Dark Horse Platform olarak isimlendirilen bir eklenti yüklendi. İşte kullanıcıların haberdar bile olmadıkları bu eklenti, geliştirici ekibin yazdığı kötü amaçlı yazılımdı. Ekip, bu eklentiyi kullanarak reklam ve diğer yasa dışı yolları kullanıp, kullanıcılar üzerinden haksız kazanç sağladı. Neyse ki yaşanan olay, mahkeme aracılığıyla gün yüzüne çıktı.

Mahkeme, kötü amaçlı yazılımın arkasında olan tüm Gionee yetkililerine hapis cezası verdi. Bununla birlikte para cezasına da çarptırılan ekip, 30'ar bin dolar ödemeye mahkum edildi. Elbette bu para, haksız kazancın yanında devede kulak kaldı. Yaşanan olay, geçmişi zaten pek de temiz olmayan ve geçtiğimiz yıl da iflasını açıklayan Gionee'yi, bir kez daha iflasa sürükleyecek gibi görünüyor. Ayrıca bir akıllı telefon alırken sadece fiyata odaklanmamanın ne denli önemli olduğu, yaşanan bu olayla bir kez daha anlaşılmış oldu...