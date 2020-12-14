Girişimci Kadınlar İçin Kız Kardeşim Hibe Programı Başladı

Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye iş birliğiyle yeni bir hibe programı başlattı. Yeme içme sektöründe çalışan 30 yaş kadınlara destek vermek için başlatılan hibe programı kapsamında toplamda 765 bin TL, 30 girişimci kadına dağıtılacak.

Sürdürülebilir kalkınma amacıyla kurulan ve bugüne dek önemli işlere imza atan Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Coca-Cola Türkiye iş birliğiyle yeni bir hibe programı başlattı. "Kız Kardeşim" olarak isimlendirilen bu hibe programı kapsamında 30 yaş altında olan girişimci kadınların desteklenmesi sağlanacak.

Aslına bakacak olursak Kız Kardeşim, bir hibe programından çok daha geniş bir proje. Ancak dernek, bu proje kapsamında çeşitli hibe programları da düzenliyor. Başlatılan yeni hibe programında yeme içme sektöründe hizmet veren kadınlara odaklanan dernek, genç girişimci kadınların yanında olabilmek adına tam 765 bin TL dağıtacak. Üstelik koşulları sağlayan her kadın, bu hibe programına başvuru yapabiliyor.

Kız Kardeşim hibe programına katılmak için gerekli şartlar şu şekilde

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2021 olan hibe programı, 4 aşama şeklinde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde hali hazırda yeme içme sektörü üzerinde çalışan ve işletme sahibi olan 30 yaş altı kadınların başvuru yapabileceği program kapsamında, katılımcılardan önce bir eğitim almaları istenecek. Eğitim, burada bulunan bağlantıyla erişebileceğiniz Kız Kardeşim projesinin resmi internet sitesinde yer alıyor.

Eğitimi alan katılımcılar, sertifikalarıyla birlikte hibe programı için başvuru yapmaya hak kazanacaklar. Daha sonra jüri, katılımcıları teknik elemeden geçirecek. Bu elemeyi geçen genç girişimci kadınlar da 2 gün sürecek olan bu kampa davet edilecek. İnternet üzerinden gerçekleştirilen kampta hızlandırılmış eğitimler verilecek. Bu kamp kapsamında da hangi kadınlara hibe verileceği belirlenmiş olacak.

Kız Kardeşim hibe programı kapsamında kazananlara ne kadar destek verilecek?

Hibe programıyla ilgili yapılan açıklamalara göre 30 genç girişimci kadın, 765 bin TL'lik parayı bölüşecekler. Bu bağlamda 29 kadın, 25'er bin TL'nin sahibi olacak. Jüri tarafından belirlenecek olan bir kadın girişimciyse 40 bin TL kazanacak. Kazanılan paralar; üretilen lezzetlerin tanıtılması, görünülürlüğün sağlanması ve sosyoekonomik pozisyonların güçlendirilmesi için harcanacak.