Dünyanın en büyük kripto para alım-satım platformlarından birisi olan Bittrex, bugün müşterilerine gönderdiği e-posta ile Monero, Dash, Zcash ve Grin kripto para birimleri için bütün işlemleri durduracağı tarihi açıkladı.

Kripto para piyasalarındaki hareketlilik Bitcoin öncülüğünde devam ederken, alternatif kripto para birimleri konusunda tartışmalar da devam ediyor. Dünyanın önde gelen kripto para alım-satım platformlarından olan Bittrex ise dört önemli birim hakkında aldığı radikal kararı bugün müşterilerine bildirdi.

Bittrex Global, kullanıcılarına ilettiği e-postada Monero, Dash, Zcash, Grin kripto para birimleri için tüm işlemlerin 16 Ocak 2021 TSİ gece 02.00’da durdurulacağını belirtti. Bitrexx kullanıcıları belirtilen tarih ve saatin ardından açıklanan kripto para birimleri alım-satım işlemleri yapamayacaklar.

Bittrex kullanıcıları Monero, Dash, Zcash, Grin kripto paraları üzerinden aşağıdaki işlemleri yapamayacaklar:

Dash: BTC-DASH, ETH-DASH, USDT-DASH, USD-DASH

Grin: BTC-GRIN, USDT-GRIN

Monero: BTC-XMR, ETH-XMR, USDT-XMR

Zcash: BTC-ZEC, ETH-ZEC, USDT-ZEC, USD-ZEC

Eğer Bittrex kullanıcısı olup yukarıdaki birimlerde işlem yapıyorsanız, kripto paralarınızı farklı bir platformun cüzdanına ya da sğuk cüzdanınıza taşımanız, işlemlere oradan devam etmeniz gerekiyor. Eğer Bittrex kullanmaya devam etmek istiyorsanız, bahsi geçen dört kripto para birimini diğer kripto paralara dönüştürerek işlem yapmaya devam edebilirsiniz.

Bittrex; Monero, Dash, Zcash, Grin'i neden liste dışı bırakacak? Gizlilik odaklı birimleri zor günler mi bekliyor?

Monero, Dash, Zcash, Grin birimleri, piyasada "gizlilik odaklı" kripto para birimleri olarak biliniyor. Yani bu birimlerle yapılan işlemlerin takibi, diğer kripto para birimlerine göre daha zor. Bu nedenle başta devletler olmak üzere ekonomik karar mercileri, gizlilik odaklı kripto para birimlerini hoş karşılamıyorlar, çünkü bu birimler ile sadece alım satım yapılabildiği gibi, yasa dışı ödemeler veya kara para aklama işlemleri de yapılabiliyor.

Bittrex'in bu karar ile birlikte gizlilik odaklı alternatif birimlere karşı tavrı da netleşmiş oldu. Ayrıca Bittrex'in uygulaması, söz konusu birimler için diğer borsalar adına bir referans oluşturabilir; Monero, Dash, Zcash, Grin farklı global borsalarda da liste dışı kalabilir.

Bittrex’in bu kararı müşterilerine bildirdiği 1 Ocak 2021 tarihi saat 21.00’da Monero 158 dolar birim fiyatı ile 2,8 milyar dolar piyasa değerine sahipti. Aynı saatte Dash 97 dolar birim fiyatta olurken piyasa değeri ise 962 milyon dolar seviyesindeydi. Zcash 62 dolardan işlem görürken 687 bin dolar piyasa değerine, Grin 0,3 dolar birim fiyatı ile 21 bin dolar piyasa değerine sahipti.