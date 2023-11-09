Google, Gmail için hazırladığı yeni bir tasarım özelliğini test etmeye başladı. Yakında tüm kullanıcılara ulaşması beklenen yeni özellik, kullanıcılara WhatsApp benzeri bir deneyim sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın mobil ürün ve hizmetlerindeki revizyon çalışmaları sürüyor. Şirketten gelen son haberler ise popüler e-posta servisi Gmail'in aynı adlı mobil uygulamasına yeni bir arayüz özelliği geleceğini gözler önüne seriyor. Henüz test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıya zaman tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor.

Gmail uygulamasında bir e-postayı yanıtlamak istediğinizde bu işlevler için oluşturulmuş butonları kullanmanız gerekmektedir. İşte Google'ın yeni arayüzü, bu durumu değiştiriyor. Şimdilik Android ekosistemi için test edilen yeni arayüz, e-posta okuduğunuz ekranın sonuna bir yanıtlama bölgesi ekliyor. Bu sayede sağda solda "yanıtla" butonu aramaya gerek kalmayacak. Kullanıcı, tıpkı WhatsApp'ta mesajlaşıyor gibi e-posta yanıtlayacak.

Gmail'in yeni arayüzü böyle görünecek

Ekranın altına yerleştirilecek bölüme dokunan bir kullanıcı, kullanmakta olduğu telefonun klavye uygulamasına erişip, alışık olduğu yazma deneyimini yaşamaya devam edecek. Ayrıca bu alanda, e-postaya eklenecek belgeler için bir buton bulunacak. Yazma işlemini tamamlayan kullanıcı, kişi eklemelerini veya diğer düzenlemeleri de yine bu bölüm üzerinden gerçekleştirecek.

Google, Gmail için test aşamasına getirdiği özelliği ne zaman kullanıma sunacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ayrıca bu yeni özelliğin iOS ekosistemine gelip gelmeyeceği, gelecekse de bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.