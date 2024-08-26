Popüler Strateji Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Tropico 4, GOG.com üzerinden çok kısa bir süre için ücretsiz olarak alınabilecek.

Oyun platformlarının dövizle satış yapmaya başlaması ve yüksek döviz kurları, yeni oyunlar edinmeyi oldukça zor hâle getiriyor. Neyse ki oyun platformları zaman zaman ücretsiz oyunlar veriyor ve böylece yeni, farklı maceralara atılma şansımız oluyor. Şimdi de GOG.com, Tropico 4'ü ücretsiz hâle getirdi.

Tropico 4, Steam'de 14.99 dolara satılıyor. Oyun 28 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak.

Tropico 4 fragmanı

Tropico 4 nasıl bir oyun?

Tropico 4'te, serinin diğer oyunlarında olduğu gibi küçük bir ülkenin yönetimini ele alıyoruz. Sonrasında ister faşist bir diktatör oluyoruz istersek âdil bir yönetici. Elbette ki halkımızın mutlu olması önemli. Zira halkımız mutsuz olduğunda koltuğumuzu çok seri kaybedebiliyoruz.

Oyunu nasıl edinebilirsiniz?

Tropico 4'e ücretsiz olarak sahip olmak için yapılması gerekenler şu şekilde.