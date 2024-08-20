1997'de yayımlanan efsane RPG oyun serisi Diablo'nun orijinal oyununun tarayıcı versiyonu yayımlandı. 27 yıl önce tanıştığımız Warrior karakteriyle nostaljik bir oyun deneyimine tamamen ücretsiz bir şekilde başlayabilirsiniz.

1997 yılında Blizzard North tarafından geliştirilen ve aksiyon RPG türünde çığır açan Diablo, artık tarayıcı üzerinden ücretsiz oynanabiliyor. Orijinal oyunun shareware versiyonu, herhangi bir dosya yüklemeye gerek kalmadan bilgisayarınızda veya telefonunuzda erişilebilir durumda. Yeni sürümde sadece Warrior karakteriyle sınırlı olsanız da, zindanların derinliklerinde iblislerle savaşmaya başlayabilirsiniz.

Diablo'nun tarayıcı versiyonu, DevilutionX isimli bir açık kaynak proje sayesinde modern işletim sistemlerinde sorunsuz çalışacak şekilde geliştirildi. Proje oyunun orijinal kaynak kodlarını kullanarak geliştirildi ve WebAssembly ile çalışacak şekilde modifiye edildi. Aynı zamanda yeni tarayıcı versiyonu, 1997'deki orijinal Diablo oyununun yanı sıra aynı yılın kasım ayında çıkan Diablo: Hellfire'ı da içeriyor.

Warrior karakteriyle maceraya hazır olun

Oyunu tarayıcı üzerinden oynarken kullanıcılar DIABDAT.MPQ dosyasını yüklemeden yalnızca Warrior karakteriyle oyunun keyfini çıkarabiliyor. Sürümde bir kayıtlı oyun yönetim sistemi bulunuyor, fakat bu özellik şu anda tam anlamıyla tutarlı bir şekilde çalışıyor diyemeyiz. Geliştirici aynı zamanda kullanıcıların kendi MPQ dosyalarını yüklemelerini sağlayarak telif hakkı sorunlarından kaçınmayı hedefliyor.

Diablo'nun bu tarayıcı versiyonu, hem nostalji yaşamak isteyen eski oyuncular için hem de bu efsanevi oyunu yeni deneyimleyecekler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Üstelik bu efsanevi RPG'yi artık internet bağlantısı olan her yerde ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.

Orijinal Diablo oyununun tarayıcı versiyonunu denemek için buraya tıklayabilirsiniz.