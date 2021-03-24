Gökbilimciler: "Uzaylıları Bulmak İçin Dünya'yı İzleyelim"

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı araştırmacıları, sanal ortamda düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda NASA'ya görev önerisi yaptı. Gökbilimciler, uzaylıların bulunması için önce Dünya'nın izlenmesi gerektiğini belirtti.

Uzaylıların varlığı konusu her zaman merak edilen ve sürekli olarak gündemde olan bir konudur. Bu konunun açıklığa kavuşturulması için birçok görev yapılıyor, bununla birlikte birçok görev önerisi de gün yüzüne çıkıyor. Özellikle NASA, uzayda Dünya dışı bir gezegende yaşam olup olmadığını araştırmak için sürekli olarak yeni görevler planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan araştırmacılar ilginç bir öneride bulundu. NASA için bugüne kadar pek de akla gelmemiş ya da önerilmemiş bir görev çağrısında bulunan gökbilimciler, NASA'nın 'uzaylıları bulmak için Dünya'yı araştırması gerektiğini' açıkladı.

Dünya'yı uzaydan izleyerek gezegendeki yaşamı görmenin mümkün olup olmadığı araştırılacak

Aslında ilk duyduğunuzda bir tık anlamsız gelebilecek olan bu öneri, ana fikrine baktığımızda gayet mantıklı görünüyor. Gökbilimcilerin bu önerisinin amacı, uzaydan herhangi bir gezegeni izleyerek yaşamın görülüp görülmeyeceğini öğrenebilmek. Yani farklı bir yıldız sisteminden Dünya'ya bakarak, gezegende birilerinin yaşadığını anlamanın mümkün olup olmadığını görmek.

Bu görevin sonucuna göre NASA'nın önümüzdeki ekim ayında uzaya fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu'nun ve diğer güçlü teleskopların uzaylıları araştırma konusunda ne kadar işe yaradığı gözler önüne serilmiş olacak.