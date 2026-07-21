Google AdSense Kullanıcılarına Kumar Reklamı Uyarısı: Türkiye Dâhil Pek Çok Ülkede İzin Verilecek!

Google, Ödüllü Oyunlar ve Kumar Politikası’nı güncelleyerek son reklamverenler için sertifikalandırma zorunluluğunu kaldırıyor.

Google, AdSense yayıncılarına gönderdiği resmî e-posta bildirimiyle "Ödüllü Oyunlar ve Kumar Politikası"nı güncelleyeceğini duyurdu. 10 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte, online ödüllü oyunlar ve sosyal kumar oyunları daha geniş bir coğrafi bölgede tanıtılabilecek. Değişikliğin en dikkat çekici yanı ise bu tür içerikleri tanıtmak isteyen son reklamverenlerin bundan böyle Google tarafından doğrudan sertifikalandırılmasına gerek kalmayacak olması.

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Yerel yasa, tüzük ve endüstri standartlarına uygun olmak kaydıyla; online kumarhaneler, spor bahisleri, tombala, slot makinesi siteleri/uygulamaları, online piyango ile kazı kazan kartı satın alma işlemleri ve gerçek dünya değeri olan sanal para birimlerini kullanan oyunlara ait reklam öğeleri ağ üzerinden sunulabilecek.

Türkiye dâhil onlarca ülkede reklam hacmi artabilir

Yeni politika güncellemesi yalnızca belirli ABD eyaletlerini değil, küresel ölçekte geniş bir ülke grubunu kapsıyor. Google'ın paylaştığı listede Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Çekya, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hollanda, Hong Kong, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, Japonya, Kanada, Letonya, Macaristan, Meksika, Norveç, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Tayvan, Yeni Zelanda ve Yunanistan yer alıyor.

Şirket, bu değişikliğin doğrudan bir sonucu olarak belirli bölgelerde yayıncıların sitelerinde gösterilen online kumar reklamlarının sayısında belirgin bir artış görülebileceğini açıkça ifade ediyor. Yapılan bu güncelleme özellikle Authorized Buyers Politikası için geçerli olup, Google Ads Ödüllü Oyunlar ve Kumar Politikası gibi diğer mevcut politikaların kapsamını etkilemiyor.