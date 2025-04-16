Google, arama motorunun alan adında değişiklik yapacağını duyurdu. Peki bu değişiklik, son kullanıcıyı nasıl etkileyecek?

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan arama motoru hizmetine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bugün Türkiye'de "google.com.tr" olarak kullandığımız alan adı değişecek.

Google arama motoru, kullanımda olduğu ülkelerde yerel alan adı uzantısına sahiptir. Yani bu arama motoruna Türkiye'den girdiğiniz zaman ".com.tr", Brezilya'dan girdiğiniz zaman ise ".com.br" uzantısını görürsünüz. Yapılan açıklama, bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor.

Arama motoru, tüm ülkelerde "www.google.com" olacak

Yapılan resmî açıklamaya göre Google, bundan sonraki süreçte tüm ülkelerde "www.google.com" alan adıyla hizmet verecek. Şirketin açıklamasına göre bu karar, kullanıcı deneyimini biraz daha iyileştirmek için alındı. Öte yandan; bu kararın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi. Yani Google, alan adını kademeli olarak değiştirecek.

Google'ın aldığı karar, son kullanıcı için herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Yani siz, her zaman olduğu gibi Google aramaları yapmaya devam edeceksiniz. Sadece internet tarayıcısının üst kısmında yer alan adres çubuğunda www.google.com.tr yerine www.google.com yazacak.