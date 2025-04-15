Google DeepMind araştırmacıları, yunusların seslerinin ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarının anlaşılmasını sağlayacak bir yapay zekâ modeli geliştirdi.

Yapay zekâ alanında en önde gelen şirketlerden biri olan Google, bu konuda hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise ise şirkein yapay zekâ araştırma labaratuvarı DeepMind, ilginç bir modelle karşımıza çıktı.

Araştırmacılar, yunusların seslerini çözmeye yardımcı olabilecek bir yapay zekâ modeli oluşturduklarını açıkladı. Bu model, yunusların nasıl iletişim kurduğunu anlamak için yapılan araştırmalara yardımcı olacak.

Yunus sesi çıkarabiliyor

Modele “DolphinGemma” ismi veriliyor. Atlantik benekli yunuslarını ve onların davranışlarını inceleyen Wild Dolphin Project (WDP) isimli bir organizasyondan alınan veriler kullanarak eğitilmiş.

Google’ın açık kaynaklı Gemma model serisi üzerine inşa edilen DolphinGemma, eğitildiği veriler sayesinde “yunus benzeri” ses dizileri üretebiliyor. Böylece bu memelilerin büyüleyici etkileşim yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmemizin sağlanması amaçlanıyor.

Yunusların birbirleriyle olan iletişimleri çok uzun yıllardır araştırmacılar tarafından inceleniyordu. Bu türlerin, farklı amaçlar için farklı sesler kullandığı ve âdeta birbirleriyle konuştukları bilinen bir şeydi. Umarız Google’ın modeli onları daha fazla anlamamıza yardımcı olur.

WDP, bu yaz Google’ın Pixel 9 telefonunu kullanarak sentetik yunus sesleri oluşturabilen ve yunus seslerini dinleyebilen bir platform oluşturmaya destek vereceğini de eklemiş. Böylece yapay zekâ modelini kullanarak araştırmalar gerçekleştirilecek.