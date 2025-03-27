Google, Android işletim sisteminin geliştirme süreciyle ilgili bir karar aldı. Şirket artık Android'i dahili sistemlerinde geliştirecek. Ancak Android, bu karara rağmen açık kaynak kodlu olmaya devam edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Android ekosistemine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Şirketin resmî açıklamasına göre Android, bundan sonraki süreçte Google'ın kapalı kapıları ardında geliştirilecek. Bu karar şaşırtıcı gibi görünüyor olsa da durum pek böyle değil.

Google, mobil işletim sistemini "Android Açık Kaynak Projesi" (AOSP) sisteminde geliştiriyor. Geliştiriciler, bu süreci yakından takip edebiliyorlar. Çok yakında bu durum kısmen de olsa değişecek. Özellikle de geliştiricilerin ekstra kod ekleme süreci, artık büyük oranda sonlanacak. Ancak şirket, AOSP kapsamında sürümler yayımlamaya devam edecek. Yani Android'in açık kaynak kodlu yapısı aslında bozulmamış olacak.

Peki Google, neden böyle bir karar aldı?

Google, Android'i geliştirirken AOSP'nin yanı sıra kendi sistemini de kullanıyor. AOSP'ye herkes erişebilirken dahili sistem, Google'ın kendi özel geliştirme süreci oluyor. Yeni sürümler yayımlandığı zaman ise AOSP ile iç sürümü arasında bazı farklılıklar oluyor ve bunların yamalanması gerekiyor. Bu da ekstra iş yükü demek. İşte Google, tam da bundan kurtulmak için böyle bir karar aldı. Android'in tamamen Google'ın kendi iç sisteminde geliştirilmesi ile işler biraz daha kolaylaştırılmış olacak.

Bu arada; bağımsız geliştiricilerin Android üzerinde çalışmalar yapmaya devam edeceklerini de söyleyelim. Yani ne Samsung ne de OPPO gibi Android temelli arayüzler oluşturan şirketler, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacaklar. Son kullanıcılar ise bu durumdan etkilenmeyecekler.