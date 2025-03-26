Yeni Android Auto sürümü ile birlikte artık Android Auto destekli tüm otomobillerden yapay zekâya erişilebilecek.

Google, Android Auto 14.0 güncellemesini tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni sürümü bu denli önemli kılan şey ise artık Gemini, Google Asistan’ın yerine geçecek ve Android Auto bulunan tüm otomobiller yapay zekâya sahip olacak.

Bu ayın başlarında beta olarak yayınlanan Android Auto 14.0, artık kararlı sürüm olarak hayatımıza giriyor. Güncelleme kademeli olarak dağıtılmaya başlandı, bu nedenle herkese ulaşması birkaç hafta sürebilir.

Gemini artık otomobillerdeki yerini alıyor

Yeni güncellemede yer alan kodlarda tespit edilen Gemini ile ilgili "Gemini artık arabanızdaki kişisel yapay zekâ asistanı" ifadeleri yer alıyor. Google, Gemini’yi telefonlardaki Google Asistan’ın yerine geçireceğini duyurmuştu fakat Android Auto konusunda resmî bir açıklama yapmamıştı. Bu sızıntı ile birlikte artık bunu öğrenmiş olduk.

Fakat belirtmemiz gerek ki Gemini henüz aktif olarak kullanılamıyor. Güncellemeyi yükleyip test eden kullanıcılar, arayüzde herhangi bir değişiklik ya da yeni bir ayar bulamadı. Google’ın güncellemenin dağıtım sürecinin tamamlanmasının ardından Gemini'yi kullanıma açacağı söyleniyor.

Güncelleme sadece Gemini ile de sınırlı değil. Google, medya kontrollerine dair bazı geliştirmeler yapmış durumda. Ayrıca geçtiğimiz beta sürümünde tespit edilen yeni klima/ısıtma kontrolleri ile Google Haritalar’a gelen iyileştirmeler de güncellemenin bir parçası.