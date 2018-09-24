Trump'ın ayrımcı ve ırkçı yaptırımlarına karşı Google çalışanlarının Anti-Trump çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Arama motorunu buna göre değiştirmeyi planlayan çalışanların yeni bir algoritma hazırlamak istedikleri rapor edildi.

Trump’ın ön yargılı liberal politikası Silikon Vadisi’nde hareketlenmelere neden oldu. ABD başkanının Müslümanlar, Meksikalılar ve mültecilerle ilgili ırkçı ve ön yargılı yaptırımlarının teknoloji devi Google’ın da arama motorunda değişiklikler yapmasına sebep olduğu iddia ediliyor. Google’ın CEO’su ise iddiaları reddediyor.

Geçen senenin Ocak ayında birçok İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD’ye yolculuk etmesini yasaklayan Trump, geçtiğimiz günlerde seyahat yasağını tekrar gündeme taşıdı. Ardından çıkan iddialara göre Google, arama motoru algoritmasında Trump’ın ön yargılı yaptırımlarına karşı değiştirmek için çalışmalara başladı. ABD’de büyük tepki çeken ön yargılı yeni yaptırımlara karşı Google çalışanlarının beyin fırtınası yaptığı iddialar arasında.

Google çalışanları düzenlemeyi planladıkları algoritmada İslam, Müslüman, İslamofobik, Meksika, Ön yargı gibi kavramlarda düzenleme yapmayı planlıyor. Nitekim şu an için böyle bir arama algoritması bulunmuyor. Konuyla ilgili bir başka raporda ise Google’ın “Kaliforniya Cumhuriyetçi Parti” araması yapıldığında Nazizm’e dair sonuçlar da verdiği iddia ediliyor.

Google CEO’su Sundar Pichai şirket içinde siyasi uygulamaları ve bahsi geçen iddiaları reddediyor. Yine de Facebook, Google, Twitter gibi dev şirketlerin büyük bir devlet baskısı ve kontrolü altında kaldığı uzun zamandır ortada. Gündemdeki iddialarla ilgili ABD başsavcısı, devlet vekilleriyle görüşme yapacak.