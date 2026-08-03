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Google, Apple AirTag’e Rakip Olacak Takip Cihazı Tanıtmayı Planlıyor: İşte İlk Görsel

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Yeni bir iddiaya göre Google, Apple’ın AirTag’ine rakip olacak bir takip cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor.

Google, Apple AirTag’e Rakip Olacak Takip Cihazı Tanıtmayı Planlıyor: İşte İlk Görsel
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknoloji dünyasında şirketler, kullanıcıların anahtar, cüzdan veya bavul gibi değerli eşyalarını kaybetmesini önlemek için Bluetooth tabanlı küçük takip cihazları geliştiriyorlar. Apple’ın AirTag modeli de bunun en iyi örneği. Yeni ortaya çıkan bilgiler ise Google’dan da böyle bir hamle gelebileceğini gösteriyor.

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İddiaya göre Google, Apple'ın popüler akıllı takip cihazı AirTag modeline rakip olması beklenen yeni bir ürün üzerinde çalışıyor. 9to5Google tarafından elde edilen ve küçük oval yapısıyla dikkat çeken bir görsel, “Google Pixel Tag” ismi verilmesi beklenen ürünü ortaya çıkardı.

İçerikten Görseller

Google, Apple AirTag’e Rakip Olacak Takip Cihazı Tanıtmayı Planlıyor: İşte İlk Görsel
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Find My Device ağıyla entegre çalışacak

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Sızıntılar sadece görselle sınırlı kalmayıp, Slovenya merkezli bir mağaza listesinde de yer buldu. Yayınlanan mağaza listesindeki bilgilere göre Pixel Tag, Google’ın geniş ve güvenli "Find My Device" ağıyla entegre bir şekilde çalışıyor. Cihaz, kullanıcıların kaybolan eşyalarını hızlı bir şekilde bulabilmesi için güçlü bir hoparlöre sahip ve aynı zamanda kişisel verilerin gizliliğini ön planda tutan bir tasarımla geliyor.

Bu sızıntılar, Google’ın 12 Ağustos tarihinde düzenleyeceği planlı donanım lansman etkinliğine kısa bir süre kala hız kazandı. Şirket daha önce Pixel 11 serisini tanıtırken, etkinlik kapsamında katlanabilir telefon, akıllı saat ve kulaklık gibi ürünlerin de sinyallerini vermişti. Böyle bir cihaz gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

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