Google Asistan, Türkçe Dil Desteğiyle iOS’ta Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Türkçe dil desteğini Android işletim sistemine getiren Google Asistan dil desteğini iOS'ta da yayımladı.

Piyasadaki akıllı asistanlar arasındaki rekabet her geçen gün daha da artıyor. Daha fazla kişiye hitap edebilmek için dil destekleri üzerinde duran asistanların arasında hepimizin en azından birkaç defa duyduğu Google Asistan, Siri, Bixby gibi isimler yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde akıllı asistanına Türkçe dil desteğini getiren teknoloji devi Google, bu dil desteğini Android kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. Son alınan haberlere göre dil desteği iOS işletim sistemi kullanan kullanıcılar için de yayınlandı.

2 seneye yakın bir süredir dil desteğini geliştirmek ve artırmak için çalışan Google’ın Türkçe konusunda oldukça iyi bir sonuç verdiğini söylemek gerek. Android işletim sistemli cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Türkçe dil desteğinin iOS işletim sisteminde de bir sorun çıkartmadığı belirtildi. App Store üzerinden indirilebilen Türkçe destekli Google Asistan, diğer Google hizmetleriyle bağlantılı olarak çalışıyor.

Siri gibi komut alıp uygulayabilen asistan, az önce bahsettiğimiz gibi Takvim, Haritalar, Fotoğraflar ve benzeri hizmetlere bağlı olarak çalışıyor. Google Asistan’ın iOS platformunda ne kadar sevileceği ise şu an için merak konusu.