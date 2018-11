Google Assistant’ı Akıllı Saatinizde Nasıl Kullanırsınız?

Akıllı saatlerinizde Google Assistant'ı kullanmak günlük hayatta birçok kolaylık sağlayabiliyor. Akıllı saatlerde Google Assistant'ı nasıl kullanacağınızla ilgili soruları haberimizde yanıtladık.

Google Assistant’ı artık hayatımızın her yerinde görebiliyoruz. Peki, telefonunuzda ya da akıllı hoparlörünüzde Google Assistant’la konuşabiliyorsanız akıllı saatinizde neden yapamayasınız? Ayrıca Google Assistant gün geçtikçe daha da akıllı hale geliyor. Artık İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerini anlayabiliyor.

Birkaç ay önce Google, akıllı saat işletim sistemini değiştirmek istedi ve Wear OS’u geliştirdi. Bu yeni işletim sisteminin özelliklerinden biri ise Google Assistant’a erişim sağlayabilmesi. Google kullanıcılarını Google Assistant ile tanıştırıp günlük hayatta daha fazla yararlanmalarını istiyor. Peki, akıllı saatlerinizde nasıl Google Assistant’ı kullanırsınız?

Google Assistant’ı kullanmak için öncelikle Wear OS uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Akıllı saatinize bir Google hesabı atadıktan sonra yukarıdaki dillerden birini seçerek saatinizi ayarlayabilirsiniz. İnternet bağlantınızın olduğu durumlarda Google Assistant özelliğini de kullanabileceksiniz.

Google Assistant’ı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Google Assistant’ı kullanabileceğiniz iki adet basit yöntem var:

- Güç tuşuna basılı tutun. Direkt olarak “Hello, how can I help you?” (Selam, size nasıl yardımcı olabilirim?) sorusunu göreceksiniz. Bu mesajın ardından sorunuzu sorabilirsiniz. Bazı modellerde parmağınızı sola kaydırarak da asistana ulaşabilirsiniz.

- Cihazınızı “Ok Google” komutuna cevap verecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayarlarda bulunan kişiselleştirme bölümünden “Ok Google” seçeneğini etkinleştirin. Bu seçeneği etkinleştirdikten sonra yalnızca bu iki sihirli kelimeyi söyleyerek asistanınıza sorular sorabilirsiniz. Ancak biraz daha fazla batarya kullandığını söylemekte de yarar var.

Google Assistant’a Neler Sorabilirsiniz?

Gogle Assistant ile daha önce tanışmışsınızdır. Ancak uygulama gün geçtikçe geliştiği için Google Assistant’a sorabileceğiniz konuları aşağıda bulabilirsiniz.

- Anlık bilgiler: “Trafik durumu nasıl?”, “Yarın yağmur yağacak mı?”

- İletişim: “Annemi ara.”, “Ahmet’e mail gönder.”

- Google aramaları: “Teşekkür ederim İspanyolca nasıl denir?”

- Görevler: “Sabah 8’e alarm kur.”, “Eve gittiğimde işimi hatırlat.”

Ancak Google Assistant'ın henüz Türkçe dil desteğinin bulunmadığını tekrardan hatırlatalım.