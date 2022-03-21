Android işletim sistemine sahip mobil cihazların akıllı sanal yardımcısı Google Assistant, aynı zamanda Windows bilgisayarlarda ve iOS mobil cihazlarda da kullanılabiliyor. Peki nasıl? Gelin Google Assistant uygulamasının farklı işletim sistemine sahip mobil cihazlara ve bilgisayarlara nasıl indirileceğine ve telefonda nasıl açılacağına yakından bakalım.

Ne kadar lazım ya da ne kadar sık kullanıyorsunuz tartışılır ama bir an olsun elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarımızdaki sanal yardımcılar bazen son derece işe yarar olabiliyorlar. Apple’ın Siri’sini hepimiz biliyoruz. Google Assistant da işte Android’in Siri’sidir. Google Assistant, Android için özel olarak geliştirilmiş olsa da iOS cihazlarda ve hatta Windows bilgisayarlarda bile kullanılabiliyor.

Elbette, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Google Assistant uygulamasını kullanmak için bir Android emülatörü kurmalısınız. İlk kez kuracaklar için bir karışık görünebilir ama adımları doğru bir şekilde izlerseniz sorunsuz bir şekilde kurulumu tamamlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Gelin Google Assistant uygulamasının farklı işletim sistemine sahip mobil cihazlara ve bilgisayarlara nasıl indirileceğine, nasıl açılacağına yakından bakalım.

Google Assistant nedir?

Google Assistant, Google tarafından geliştirilen ve ilk kez 2016 yılında yayınlanan bir akıllı sanal yardımcıdır. Google Assistant, öncelikle Google Home cihazların kontrolü için geliştirildi. Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarının da her daim süren Siri isteği sonucunda Google Assistant bu alan yöneldi ve bugün son derece başarılı bir hizmet sunar hale geldi.

Google Assistant nasıl yüklenir?

Yöntem #1: Android’e Google Assistant yükleme

Android’e Google Assistant yükleme Yöntem #2: iOS’a Google Assistant yükleme

iOS’a Google Assistant yükleme Yöntem #3: Windows’a Google Assistant yükleme

Yöntem #1: Android’e Google Assistant yükleme:

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlara Google Assistant ve diğer Google ürünleri yüklü olarak gelir. Yani cihazı aldığınız zaman Google Assistant kullanıma hazırdır. Ancak herhangi bir sorun nedeniyle yüklü gelmediyse ya da silindiyse buradaki bağlantı ile Google Play Store üzerinden Google Assistant mobil uygulamasını indirip Google hesap bilgilerinizle giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yöntem #2: iOS’a Google Assistant yükleme:

Adım #1: Buradaki bağlantı ile App Store üzerinden Google Assistant iOS mobil uygulamasını indirin.

Buradaki bağlantı ile App Store üzerinden Google Assistant iOS mobil uygulamasını indirin. Adım #2: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Gerekli erişim izinlerini verin.

Gerekli erişim izinlerini verin. Adım #4: Uygulama ayarlarını kullanıcı alışkanlıklarınıza göre özelleştirin.

iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda Google Assistant uygulamasını kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Eğer daha önce kullanmakta olduğunuz bir Google hesabınız yoksa uygulamanın yönlendirmelerini takip ederek hızla bir hesap oluşturabilirsiniz. Google Assistant uygulamasını dilediğini zaman cihazınızdan kaldırmanız mümkün.

Yöntem #3: Windows’a Google Assistant yükleme:

Adım #1: Buradan BlueStacks Android emülatörünü indirin.

Buradan BlueStacks Android emülatörünü indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #4: Google Assistant uygulamasını bulun ve indirin.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Google Assistant uygulamasını kullanmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. BlueStacks yerine farklı bir Android emülatörü de kullanabilirsiniz. Önemli olan, Google Play Store’a ulaşarak Google Assistant mobil uygulamasını indirmektir.

Telefonlarda Google Assistant sesle nasıl açılır?

Adım #1: Google Assistant uygulamasını açın.

Google Assistant uygulamasını açın. Adım #2: Asistan Ayarları deyin.

Asistan Ayarları deyin. Adım #3: Popüler Ayarlar'ı açın.

Popüler Ayarlar'ı açın. Adım #4: Voice Match'e dokunun.

Voice Match'e dokunun. Adım #5: Ok Google özelliğini açın.

Ok Google özelliğini açın. Adım #6: Ses Modeli üzerinden ses tanıtma işlemini tamamlayın.

Ses Modeli üzerinden ses tanıtma işlemini tamamlayın. Adım #7: Ok Google dediğiniz zaman Google Asistant açılacak.

Google Asistant sanal akıllı yardımcıyı tıpkı Siri gibi sesinizle açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Voice Match özelliği yalnızca Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda çalışmaktadır. Yani iOS kullanıcıları Google Asistant uygulamasını sesle açamazlar.

Google Assistant ile neler yapabilirsiniz? Özellikleri:

Haberleri gerçek bir spikerin sesiyle dinleyebilirsiniz.

Hatırlatma özelliği ile önemli randevularınızı kaçırmazsınız.

Özel kartlar ile gerçek bir diyalog kurar gibi hissedersiniz.

Birimler arası hızlı çeviri yaparsınız

Bütün bir cümleyi farklı bir dile çevirebilirsiniz.

Trafik bilgisine anlık olarak ulaşabilirsiniz.

Google servisleri üzerinden müzik ve video oynatırsınız.

Donanım kontrolü sağlarsınız.

Bütün akıllı cihazlarınızı yönetebilirsiniz.

Uygulama içi özel aramalar yapabilirsiniz.

Farklı uygulamaları Google Assistant ile açabilirsiniz.

Gelişmiş fotoğraf aramaları yapabilirsiniz.

Sohbet edebilirsiniz.

Google Home cihazları ile etkileşimde kalırsınız.

Alışveriş listeleri oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş alarmlar kurabilirsiniz.

Google Assistant akıllı sanal yardımcı uygulaması her geçen gün yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Farklı işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyor olsanız bile Google’ın akıllı yardımcısını kullanarak çok daha keyifli bir kullanıcı deneyimi yakalayabilirsiniz.

Google Assistant vs. Siri

iOS vs. Android işletim sistemi tartışmasını bir adım ileri götürerek bu iki sistemin dahili olarak sunduğu akıllı sanal yardımcıları kıyaslamak oldukça zor. Zaten Android işletim sistemine sahip bir mobil cihazınız varsa Siri kullanamıyorsunuz ama iOS cihazlarınıza yukarıda anlattığımız adımları uygulayarak Google Assistant yükleyebilirsiniz.

Eleştirel yaklaşmak gerekirse Siri, orijinal dilinde sunduğu kaliteyi Türkçe olarak pek de sağlayamıyor. Pek çok kullanıcı için Siri fazla robotik. Google Assistant ise zaten alışık olduğumuz Google altyapısını kullandığı için pek çok kişi için daha samimi bir hizmet sunuyor.

Elbette hangi akıllı sanal yardımcıyı kullanacağınız tamamen alışkanlıklarınıza bağlı bir durum ama böyle imkan varken iOS cihazınıza Google Assistant yükleyerek en azından Siri’den farklı neler sunduğunu görebilirsiniz. Belki o kadar etkilenirsiniz ki koşarak gidip bir Android cihaz alırsınız, kim bilir.

Google’ın kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği akıllı sanal yardımcı Google Assistant nedir, nasıl yüklenir sorularını yanıtladık ve farklı işletim sistemlerine nasıl yükleyeceğinizi bütün detaylarıyla anlattık. Google Assistant kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.