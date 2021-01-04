Google ve Alphabet Çalışanları, Yeni Bir Sendika Kurdu

Google ve çatı şirketi Alphabet çalışanları, yeni bir sendika kurduklarını açıkladı. Google'ın tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanlarına açık olacak bu sendika, şirkette yaşanan eşitsizliği hedef alarak daha adeletli bir ortam oluşturulmasını sağlayacak.

Büyük şirketlerde görev alan çalışanlar, şirketle yaşadıkları problemleri çözmek ve gereken adaleti sağlamak için birçok kez sendika kurmaya yeltenmişti. Özellikle Silikon Vadisi, bu tür sendikaların kurulmasını engellemek için özel çalışmalar yapıyordu. Ancak durum bu sefer aynı olmadı ve Google çalışanları, sunmuş oldukları birçok gerekçeyle birlikte yeni bir sendika kurma kararlarını hayata geçirdi.

Google ve çatı şirketi Alphabet, yeni bir sendika kurduklarını ve bu sendikaya Google’de çalışan tüm kadrolu ve sözleşmeli çalışanların davetli olduğunu açıkladı. Yeni kurulan sendika, tazminat ve çalışanların sınıflandırılması, poziyonlarına göre muamele görmesi gibi çeşitli konular üzerine yoğunlaşacak.

Hedef, şirket içerisinde yaşanan eşitsizliği ortadan kaldırmak

Google’ın, kadrolu çalışanlarına sözleşmeli çalışanlarından daha çok sosyal hak tanıdığı konuşuluyordu. Bu haksızlıktan şikayetçi olan sözleşmeli çalışanlar, geçtiğimiz yıllarda şikayetlerini yöneticilere sunmuşlardı ancak net bir cevap alamamışlardı. Yeni kurulan sendika ile birlikte, çalışanlara hiçbir ayrıma maruz kalmadan sosyal hak tanınması hedefleniyor.

Sendika üyeleri, çalışanları temsil etmek ve işverenlerle pazarlığa girilmesini sağlayacak olan sendika sertifikası için ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’na başvuruda bulundu. Yaklaşık 280 kişiden oluşan bu sendika, ABD’de en büyük iletişim ve medya sendikası olan CWA tarafından da destek görmeye başladı. Alphabet sendikasına üye olan çalışanlar, dolaylı bir şekilde CWA sendikasında da üye olarak gösterilecek.

Google Program Yöneticisi Nicki Anselmo, sendikanın kurulmasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi; “Bu sendika, Google çalışanlarının yıllardır cesurca örgütlenmesine dayanıyor. Maven Projesi’ni hayata geçirmeye çalışmaktan cinsel tacizde bulunan yöneticilere sadece para cezası kesilmesine kadar Alphabet’in tüm bu sorunlara karşı tek bir yürek olup yanıt verdiğini gördük. Yeni sendikamız, haberlerin modası geçtikten sonra bile çalışanlara hak ettiği saygının duyulması için sürdürülebilir bir altyapı sağlayacak.”