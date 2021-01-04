Mercedes-Benz'de Çalışan İşçi, Fabrikaya Buldozerle Girdi

İspanya'da Mercedes-Benz fabrikasında çalışan bir işçi, şirketi protesto etmek amacıyla bir buldozer çalıp fabrikada bulunan araçlara zarar vermeye başladı. Üretim bandına girmeye çalışırken yakalanan protestocu, gözaltına alındı.

İspanya’da Mercedes-Benz fabrikasında çalışan bir işçi, şirketin toplu işten çıkarma politikasını protesto etmek için bir buldozer çalıp fabrikada bulunan araçları ezmeye başladı. 38 yaşındaki işçi, 50’den fazla ticari araca zarar vererek şirketi büyük zarara uğrattı.

Buldozerle birlikte fabrikanın üretim bandına girmek üzereyken yakalanan protestocu, yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi. 50'den fazla araca zarar veren işçi, özel mülkiyete zarar vermek gibi birçok suçla itham edildi.

Mercedes-Benz’i 2 milyon Euro’luk zarara uğrattı

İspanya’da Mercedes-Benz fabrikasında çalışan 38 yaşındaki bir işçi, kendisi henüz kovulmasa da şirketin toplu işten çıkarma politikasına karşı öfkesini şiddete başvurarak gösterdi. Fabrikadan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir buldozeri çalıp, fabrikaya girdi ve burada Mercedes EQV, V-Class ve Vito da dahil olmak üzere 50’den fazla araca zarar verdi.

Fabrikada park halinde duran araçlardan sonra, işçinin hedefi robotik üretim bandına gitmekti. Daha az insan gücü gerektiren bu robotik bant, toplu işten çıkarmaların sebebi olarak gösteriliyordu. Buldozerle üretim bandına girilmesi demek, şirket için haftalarca kapanmaya sebep olabilecek bir zarara uğramak anlamına gelecekti. Protestocu, neyse ki üretim bandına giremeden güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Protestocu, fabrikaya 2 milyon Euro’nun üzerinde bir zarar vermesi sebebiyle mahkemede özel mülkiyetin çalınması, zarar verilmesi ve yok edilmesi gibi suçlamalarla karşı karşıya kalacak. Mercedes-Benz, konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da bu protestonun, toplu işten çıkarmalara karşı etkisinin son derece az olacağı düşünülüyor.