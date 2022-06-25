Bugün ABD Yüksek Mahkemesinin verdiği kürtaj yasağı kararının ardından Netflix ve Tesla, çalışanlarına bu konuda destek vermişti. Çalışanlarına kürtaj konusunda destek veren şirketler arasına Google da katıldı.

Bildiğiniz gibi ABD’de Yüksek Mahkeme’nin bugün aldığı karar ile birlikte birçok eyalette kürtaj yasaklandı. Bugün öğlen saatlerinde girdiğimiz haberde Silikon Vadisi devlerinden Netflix ve Tesla’nın çalışanlarına kürtaj desteği vereceğini aktarmıştık.

Bir Silikon Vadisi daha bu şirketlerin arasına katılıyor. Google, bu öğleden sonra çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile çalışanlarının kürtaj konusunda yanında olduğunu ve gerekli işlemlerde destek olacaklarını belirtti.

Google’dan çalışanlarına ‘kürtaj desteği’ e-postası:

Google'ın baş insan kaynakları yetkilisi Fiona Cicconi, çalışanlara Google'ın mahkeme kararına karşı duruşunu açıklayan bir e-posta gönderdi. E-posta, Google çalışanlarının gerekçe göstermeden kürtaj için yer değiştirme başvurusunda bulunabileceğini ve yer değiştirme sürecinden sorumlu kişilerin taleplerini değerlendirirken kürtaj durumunun farkında olacağını vurguluyor.

Google’ın çalışanlarına gönderdiği e-postada özet olarak şunlar yazıyor:

“Bu, çoğumuzu özellikle de kadınları derinden etkileyen ve ülke için büyük bir değişiklik. Lütfen iş arkadaşlarınızın neler hissettiğine dikkat edin ve her zaman olduğu gibi birbirinize saygılı davranın.

Bir şirket olarak eşitlik bizim için çok önemlidir ve bu kararın insanların sağlığı, yaşamları ve kariyerleri üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri paylaşıyoruz. Üreme sağlığıyla ilgili bilgileri ürünlerimizde erişilebilir kılmak için çalışmaya ve kullanıcı gizliliğini korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Google çalışanlarını ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri desteklemek için ABD sosyal yardım planımız ve sağlık sigortamız; bir çalışanın yaşadığı ve çalıştığı yerlerde mevcut olmayan eyalet dışı tıbbi prosedürleri kapsar. Google çalışanları ayrıca gerekçe göstermeden yer değiştirme başvurusunda bulunabilir ve bu süreci denetleyenler durumun farkında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde ABD'deki Google çalışanları için destek oturumları düzenleyeceğiz. Bunlar Googler News'de yayınlanacaktır. Lütfen önümüzdeki günlerde Google topluluğunuza güvenmekten çekinmeyin ve kendinize ve birbirinize iyi bakmaya devam edin.”

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