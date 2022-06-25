Netflix ve Tesla Çalışanlarına Kürtaj Desteği Verecek

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla ABD’deki pek çok eyalette kürtajın yasaklanmasına karar verdi. Kararın ardından pek çok teknoloji ve eğlence şirketi çalışanlarına ‘kürtaj desteği’ vereceklerini açıkladı.

ABD’de yargı sisteminin en üst katmanı olan Yüksek Mahkeme, bugün verdiği bir kararla ülkenin âdeta ikiye bölünmesine neden oldu. Mahkeme, ABD sınırları içerisinde kürtajın yasaklanması gerektiğine karar kıldı.

Yüksek Mahkeme’nin bu kararı vatandaşları ikiye bölerken kürtajı destekleyen vatandaşlara teknoloji ve eğlence şirketlerinden ‘kürtaj desteği’ geldi. Peki bu kürtaj desteği ne?

Eyaletler kürtaj yasağı koymaya başladı

ABD Yüksek Mahkemesinin kararının ardından pek çok eyalet arka arkaya kürtajı eyalet sınırları içerisinde yasaklama kararı aldı. Bazı vatandaşlar doğmamış bir bireyin yaşam hakkının elinden alınması olarak değerlendirip yasağa hak verirken bazı vatandaşlar ise tecavüz ve ensest sonucu zorla hamile bırakılan kadınların haklarının elinden alınması olarak görerek yasağa karşı çıktı.

ABD medyası her dakika yeni bir eyaletin bu kararı yürürlüğe koyduğunun haberini yaparken vatandaşlar ise sosyal medyada bu kanunu tartışmaya başladı bile.

Teknoloji şirketlerinden destek geldi

Alınan bu kararın yürürlüğe girmesinin ardından Netflix ve Tesla başta olmak üzere, Starbucks, Warner Bros, Sony, Amazon, JPMorgan, Reddit, Airbnb, Levi’s ve Hollywood Stüdyoları gibi pek çok şirket çalışanlarına kürtaj desteği vereceklerini açıkladı. Bu destek kapsamında kürtaj yaptırmak veya bu kanundan rahatsız olan çalışanların bulundukları eyalette kürtajın yasaklanması durumunda, çalışanların ‘kürtajın serbest olduğu’ bir eyalete taşınması için uçak bileti ve diğer bazı masrafların karşılanacağını açıkladılar.

Pek çok vatandaş yürürlüğe giren kanunun kadın haklarını hiçe saydığını ifade ederken şirketlerin bu duyarlı hamlesinin örnek alınması gereken bir davranış olduğunu düşünüyor. Peki sizce kürtaj gerçekten de yasaklanmalı mı?