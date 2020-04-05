Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan eve kapanmış durumda. Bu nedenden dolayı da işlerini evlerinde halletmeleri gerekiyor. Google da kullanıcılarının işlerinde herhangi bir sorun çıkmaması için çerezler üzerinde güncelleme yapmamaya karar verdi.

Geçen ay, Google Chrome'un yeni güncellemesi, Google'ın ekibi tarafından ertelendi, çünkü koronavirüs nedeniyle birçok insan çalışmalarını evden yapıyor ve en küçük bir hata evden çalışan insanların işlerini bozabilir. Bu yüzden de Google cuma günü, ‘Same Site' çerezinin kullanımını koronavirüs yüzünden geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

‘Same Site’ çerezinin 80. versiyonu şubat ayında çıktı ve Chrome, üçüncü taraf çerezleri varsayılan olarak kabul ederek güvenliği sağlamaya başladı. Bu durum da veri takip sınırlarını ve gizliliği arttırdı. Chrome'da çalışan yetkililerden Justin Schuh, yaptığı blog paylaşımında güncellemeyi geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu. Schuh, Chrome'daki çerezler üzerindeki güncellemenin koronavirüs nedeniyle olağanüstü şartlar sebebiyle geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Google, internet kullanımının arttığı bu günlerde, internet servislerinde bir sorun olmamasını garanti altına almak istediğini göstermiş oldu.

Google Chrome, bu tür ani değişiklikler için tasarlandı ancak Google; bankacılık, alışveriş ve eğitim hizmetleri gibi çeşitli işlerin yapıldığı tarayıcıdan emin olmak istiyor. Bu yüzden de güncelleme, bazı önemli prosedürlerde aksaklığa yol açabileceği için yayınlanmadı.

Koronavirüs, teknoloji şirketlerinin planlarını ve fikirlerini ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Salgının bu zamanları, dünyayı teknoloji karmaşasına sürüklüyor. Google gibi diğer platformlar da yeniliklerini durdurdu ve tüm dikkatlerini koronavirüse karşı olan savaşa verdi. Şirket, tüm fonksiyonlarını ve ilerlemelerini yavaşlatmış ve tüm odağını koronavirüs üzerine çevirmiş durumda.