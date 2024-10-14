Google, Chrome'da onlarca sekmeyi açık tutanlar için bir özellik geliştiriyor. Bu özellik, belli süre açık kalan ve kullanılmayan sekmeleri hızlıca kapatmayı sağlayacak.

Chrome’u kullananlar ikiye ayrılıyor demek yanlış olmaz. Bazıları çok fazla sekmeyi açık tutmayı sevmezken bazıları tarayıcıyı tek pencerede onlarca sekme açık olarak kullanmayı tercih ediyor. Bu sekmeler de uzun süre açık kalabiliyorlar. Google’ın geliştirdiği yeni bir özellik de tam bu kullanıcılara uygun.

Leopeva64 isimli X kullanıcısı tarafından Chrome Canary’de keşfedilen bilgilere göre teknoloji devi, çok fazla sekmeyi açık bırakanlar için kullanışlı olabilecek araç geliştirdi. Bu araç, kullanılmayan sekmeleri hızlıca kapatmaya yarıyor.

1 haftadan fazla açık sekmeleri kapatacak

Görüntülere baktığımızda yeni aracın Chrome’un sol üst tarafına eklenecek sekme benzeri bir yapıya sahip olacağını görebiliyoruz. Bu araç, hiç kullanmadığınız sekmeler uzun süre açık durursa karşınıza çıkacak. Gelen bilgilere göre bu süre 1 hafta olarak belirlenmiş.

1 hafta veya daha fazla süre açık duran kullanmadığınız sekmeniz varsa buraya basarak hızlıca onları otomatik olarak kapatabileceksiniz. Kapatamadan önce hangi sekmelerin dahil edileceği de kullanıcıya gösterilecek.

Yeni özellik bir süredir geliştirilme aşamasında ve test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi yok. Yakında geleceğini tahmin edebiliriz.