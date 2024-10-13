Google, Chrome'un Android sürümünde adres çubuğunu aşağıya taşımaya izin vermeye hazırlanıyor.

Google Chrome’un Android sürümünde uzun süredir değişmeyen bir özellik vardı: adres çubuğunun yeri. Adres çubuğu, şu anda uygulamada ekranın üst kısmında yer alıyor. Ancak birkaç hafta önce çıkan bilgiler, bunun yakında değişebileceğini ortaya koydu.

Google, Chrome’un adres çubuğunu tıpkı iOS versiyonunda olduğu gibi Android uygulamasında da alt tarafa taşımaya izin vermeyi planlıyor ve bu değişikliği test ediyordu. Şimdi ise ilk ekran görüntüleri geldi.

Adres çubuğu altta böyle görünecek

Chrome Canary’nin son versiyonu, tasarım değişikliğine erken bir bakış atmamızı sağladı. 9toGoogle tarafından alınan ekran görüntülerinden çubuğun alt tarafa taşındığını anlayabiliyoruz. Yan taraftaki kısımlarda bir değişiklik olmadığı da görülüyor. Üstte olmasına çok alıştığımızdan ilk başta bayağı garip geliyor diyebiliriz ancak şüphesiz yeni hâli çok daha iyi.

Akıllı telefonların ekranlarının ne kadar büyüdüğünü ve parmakların ekranın her yerine ulaşmasının zorlaştığını düşündüğümüzde bunun çok uzun süredir gereken bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Apple, zamanında Safari’nin çubuğunu üstten alta taşımıştı. Aslında Google Chrome’un da iOS sürümünde bu seçenek vardı. Ancak Android’de görememiştik.

Çok yakında bu durum değişecek. Uzun yıllardır beklenen ve test edilen bu değişikliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.