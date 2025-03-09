İnsanlarla beraber çalışan, onların yükünü hafifleten ve günlük yaşamın parçası hâline gelen insansı robotlar artık hayal değil. Merhaba Apollo!

Bilim kurgunun ötesine geçen bu vizyon artık gerçeğe dönüşüyor ve karşımıza Apptronik'in geliştirdiği robot çıkıyor. Tasarlandı, “Ee sonra?” da denmiyor ve Apptronik, Google da dahil olmak üzere birçok firmadan geçen günlerde ciddi finansman destek aldı.

Dönüşümün öncüsü olarak ortaya çıkan Apollo; dostça etkileşim, seri üretim, yük taşıma kapasitesi ve güvenlik için tasarlanmış ilk ticari insansı robot. Bakalım neler beceriyor bu robot?

Tanıştıralım: İnsansı robotların yeni yüzü Apollo

Apollo, Apptronik'in neredeyse on yıllık araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir ürünü. Şirket, NASA'nın Valkyrie robotu da dahil olmak üzere 15 farklı robot üzerinde çalıştıktan sonra Apollo'yu tasarladı.

1,73 boyunda ve 160 kg ağırlığındaki bu robot, insan boyutlarına ve şekline sahip ve 55 kg yük kaldırabiliyor. Böylece insan yaşam alanlarında rahatça hareket edebiliyor ve mevcut araçları kullanabiliyor.

Apollo'nun modüler tasarımı, onu sabit bir platforma monte edilebilir veya bacaklarıyla tam hareket kabiliyeti sağlayacak şekilde yapılandırılabilir de kılıyor.

Kendisi çarpma yarıçapında hareket eden nesneleri de algılayarak hareketini derhal durduruyor. Güvenli bir çalışma alanı sağlanması için de ayarlanabiliyor.

Teknik özellikler ve işlevsellikte de yok yok.

Apollo'nun dikkat çeken özelliklerinden biri de dört saatlik çalışma süresi sunan ve kolayca değiştirilebilen batarya paketleri. Bu sayede robotun kesintisiz çalışması için sadece bataryayı değiştirmek yeterli oluyor.

Apollo'nun gelişmiş kuvvet kontrol mimarisi ise insanlarla güvenli bir şekilde etkileşimde bulunmasını sağlıyor. Baş, ağız ve göğsündeki LED'ler, robotun durumunu ve niyetini kullanıcıya ileterek daha sezgisel bir iletişim kurmasına olanak tanıyor.

Nerelerde kullanılması hedefleniyor?

Apollo'nun ilk hedefleri arasında depolama ve üretim tesisleri bulunuyor. Depo operasyonları, otomotiv montajı ve tedarik zincirinde; paket taşıma, römork boşaltma, paletleme ve makine bakımı gibi görevlerde insanlara destek olarak verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Ancak Apptronik'in vizyonu bununla sınırlı değil; inşaat, perakende, petrol ve gaz, ev içi hizmetler ve yaşlı bakımı gibi alanlarda da Apollo'nun kullanılabileceği öngörülüyor.

İnsansı robot olarak birçok avantaj sağlayacak gibi de duruyor. Uygun fiyatlı iş gücü ve 7/24 çalışıyor olması büyük iş gücüyken kiralama derdi de ortadan kalkıyor. Yaralanmıyor, eğitmek de kolay, e daha ne olsun!

Apptronik'in başarısının arkasında önemli ortaklıklar yatıyor.

Apptronik hedeflerinde tam gaz ileri gidiyor. Google’ı da içeren bir yatırımcı grubundan 350 milyon dolarlık finansman topladı. Daha önceki finans turlarından sadece 28 milyon dolarla dönüldüğü düşünüldüğünde bu oldukça ciddi bir adım.

Bu yatırımla robotun konuşlandırılması, operasyonların ölçeklendirilmesi, inovasyonun hızlanması gibi birçok başlık çözüme kavuşacak ve robot hızla geliştirilecek.

Özellikle Google'ın ana şirketi Alphabet'in yatırım kolu olan Google DeepMind ile yapılan stratejik iş birliği, Apollo'nun yapay zekâ yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyor.

Bu ortaklık ile robotların dinamik ortamlarda daha etkili ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yapay zekâ ve robotik donanımın entegrasyonunu hedefleniyor.

Apptronik, insansı robotik alanında yalnız değil.

Tesla'nın Optimus'u ve Nvidia destekli Figure AI gibi rakiplerle birlikte, bu alanda büyük bir rekabet söz konusu ama Apptronik, Apollo'nun tasarımı ve işlevselliğiyle öne çıkmayı hedefliyor.

Goldman Sachs'ın tahminlerine göre insansı robotik pazarı 2035’e kadar 38 milyar dolar değerine ulaşabilir. Bu da Apptronik ve benzeri şirketler için büyük fırsatlar sunuyor.

Ayrıca bir araba fiyatının altında olması da hedefleniyor. Zamanla çok daha uygun fiyata çekilebilir olması da erişilebilirliği arttıracak gibi duruyor.

İnsanlarla yan yana çalışabilen bu robotlar, iş gücünü destekleyerek verimliliği artırırken aynı zamanda yaşam kalitemizi de yükseltecek gibi görünüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz, alır mıydınız bir Apollo?

Robotlar hakkında göz atmak isteyeceğiniz diğer içerikler: