Bilim kurgu dediğimiz ne varsa artık gerçek oluyor. Her geçen gün başka bir yapay zekâ veya teknolojik ürününe şaşırırken bir yenisi de Çin’den geldi. Artık sokaklarda devriye gezen robot polis var.

Gözlerinizi kapatın ve geleceğin sokaklarında devriye gezen, suçluları kovalayan ve hatta onları ağlarla etkisiz hâle getiren bir robot hayal edin.

“Hayaldi, gerçek oldu.” diyeceğimiz bu robotun adı ise RT-G. Kendisi yapay zekâ destekli, küresel polis robot. Peki bu robotun özellikleri neler?

RT-G tam olarak nedir?

Çinli robotik şirketi Logon Technology tarafından geliştirilen RT-G hem karada hem de suda hareket edebilen, yapay zekâ ile donatılmış otonom polis robotu olarak karşımızda.

125 kg ve 60 cm çapındaki robot, saatte 35 km hıza ulaşabiliyor ve 4 tona kadar darbelere de dayanabiliyor. Dönen merkezi bir tekerlek tarafından itiliyor ve yönü değişen ağırlık tarafından da kontrol ediliyor.

Teknik özellikleri ve yetenekleri neler?

Su geçirmez özelliği, yüzer tasarımı sayesinde sulara bile rahatça girip çıkabilen robot, jiroskopik stabilizasyon sayesinde çeşitli arazi şartlarında bile sabit hareketini sürdürebiliyor.

Gelişmiş yapay zekâ sistemi ve yüz tanıma teknolojisi sayesinde ise çevresindeki insanları tarayarak suçluları tespit edebiliyor. Tabii ki bununla da bitmiyor. RT-G, üzerinde bulundurduğu kameralar ve sensörlerle olası tehditleri algılayarak hızlı tepki verebiliyor.

RT-G marifetlerine ek olarak suçluları etkisiz hâle getirmek için ağ fırlatıcı, göz yaşartıcı gaz, ses dalgası dağıtıcıları ve yüksek sesli hoparlörler gibi ölümcül olmayan silahlar da eklenmiş. Bu sayede şüphelileri bir süreliğine de olsa kontrol altında tutabiliyor.

Tehlikeli ortamlarda ve suç içeren durumlarda insanlara yardımcı olmak için tasarlandı.

RT-G şu an için uzaktan kontrol edilse de asıl amaç, robotu kullanarak bilinen suçluları daha hızlı takip etmek, kolluk kuvvetlerini hızlandırmak ve kamu güvenliğini sağlamak.

Devriye polislerle sokaklarda gezerek görenleri şaşkına çeviren RT-G ile aslında Çin’in kamu güvenliği alanına teknoloji ne denli entegre ettiğini de görüyoruz.

Her ne kadar şu an geliştirme aşamasında olsa da belki de yakın zamanda sokaklarda polis robotları daha çok görmeye başlarız. Siz ne dersiniz?

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