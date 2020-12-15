Xiaomi Mi Band serisi ya da Huawei, Honor ve Samsung gibi markaların akıllı bileklikleri, özellikle bir çok beceriye sahip ekranları sayesinde oldukça popüler durumda. Hatta öyle ki "Ekransız bir akıllı bilekli mi olur?" sorusunu akıllara geliyor. Bu soruya Google'ın olum bir cevabı var.

Akıllı saat ya da bilekliklerin en önemli özelliği aslında ekranlardır. Sensörlerden alınan bilgiler, telefonumuzdan gelen bildirimler o küçük ekranlar sayesinde bize ulaşır. Her yeni modeli Türkiye'de yok satan Xiaomi Mi Band serisi başta olmak üzere Apple, Samsung ve Huawei akıllı bileklikleri için durum bundan ibarettir. Ancak Google bu alışkanlığımızı ve beklentilerimizi değiştirmek istiyor.

Gelen son bilgilere göre Google, kullanıcıların ilk etapta garipseyebilecekleri iddialı bir adım atacak, çünkü tamamen ekransız bir akıllı bileklik tasarımı üzerinde çalışıyor. ABD Patent ve Marka Ofisi'nin web sitesinde ortaya yeni detaylar, Google'ın bu konudaki heyecan verici yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Google'ın ekransız akıllı bilekliğine dair ilk görseller, tasarımın ince detaylarını ortaya koyuyor:

Patent belgesine ait olan bu görsellerde, bilekliğin normalde ekran bulunması gereken bölümünü düz bir şekilde görüyoruz. Aslında dış görünüş olarak saatsiz bir kayışa benzetebileceğimiz bu cihazın iç tarafında, hemen her akıllı bileklikte olan sensörleri görmek mümkün. Bu da bizi bir diğer detaya götürüyor.

Ekransız ama gelişmiş sensörleri var:





Dikişsiz bir kayış ve kayışın iç tarafında yer alan çıkıntılarla son derece sade görünen akıllı bilekliğin tüm sensörleri, arkadaki hafif çıkıntıda bulunuyor. Sensörlerin teknik özelliklerine dair net bilgiler henüz paylaşılmasa da kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı, adım ölçer, uyku takibi ve stres seviyesi gibi günümüz akıllı bilekliklerinde görmeye alıştığımız ölçümleri sunacağını tahmin edebiliriz.

Ekransız bir akıllı bileklik ne işimize yarayacak?

Google, muhtemelen bu bilekliği Android işletim sistemine sahip entegre bir uygulama ile kullanıma sunacak. Bileklik kolumuzda olacak ancak tek görevi, sensörleri sayesinde edindiği bilgileri telefona göndermek olacak. Biz de aslında akıllı bileklik ekranlarından aldığımız detaylı ölçümleri, mobil uygulama üzerinden takip edeceğiz. Bu nedenle bilekliğin genel kullanım alanı gündelik aktivitelerden ziyede spor etkinlikleri olacak gibi görünüyor.

Ayrıca ekran donananımı olmadığı için fiyatının diğer bilekliklere göre oldukça uygun olabileceğini söylemek mümkün. Nitekim Google, şu ana dek cihaz hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Peki siz ekransız bir akıllı bilekliği kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.