Google’dan Evde Eğlenmek ve Zaman Geçirmek İçin Tavsiyeler

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişi evlerine kapanmış durumda. Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Google, bu süreçte insanların bilgi almak ve eğlenebilmek için yapabileceklerini kaleme aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde zaman geçiriyoruz. Pek çok kişi için evde zaman geçirmenin en iyi yolu interneti kullanmak. İnternet denildiğinde de akla gelen isimlerin başında Google geliyor.

Teknoloji devi, karantina günlerinde evde zaman geçirenlerin bilgiye erişebilmeleri ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için hizmetlerinin nasıl kullanılabileceğine dair bir yazı yayınladı. Yazıda pek çok farklı özelliğe değinildi.

Akıllı televizyonlara akıllıca fikirler:

Google, televizyonların güncel olmasının önemli olduğunu söylerken Android televizyonlarda kullanılabilecek üç yeni YouTube özelliğini de açıkladı. Bu özellikler sırasıyla şu şekilde:

COVID-19 Haberleri : Yetkililerin ve yerel sağlık otoritelerinin açıklamalarının yer aldığı, bilgilendirici özellik

: Yetkililerin ve yerel sağlık otoritelerinin açıklamalarının yer aldığı, bilgilendirici özellik Stay Home #WithMe (#Benimle Evde Kal) : Yemek yapmak, müzik dinlemek ve spor yapmak için ilham veren, evde eğlenmeyi özendiren videolar

: Yemek yapmak, müzik dinlemek ve spor yapmak için ilham veren, evde eğlenmeyi özendiren videolar Ücretsiz YouTube filmleri: İzleyecek bir şey arayanların reklamlı şekilde ücretsiz olarak izleyebileceği filmler

Ayrıca arama özelliğini kullanarak televizyon dizileri ve filmler için tavsiyeler almaya ek olarak izleme listeleri de kullanılabilecek. İzlediğiniz yapımlarda nerede kaldığınızı da bu özellik sayesinde görebileceksiniz.

İndirimli eğlence fırsatı:

Google Play üzerinde filmler, televizyon dizileri ve çizgi romanlar için özel indirimler bulmanın da mümkün olduğunu hatırlatan Google, böylece kişilerin yeni içeriklere ulaşabileceğini söylüyor. Ayrıca bazı eski arcade oyunları da Android’e uyarlanarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. #PlayApartTogether kampanyası kapsamında firma, bazı çok oyunculu oyunları da öne çıkarıyor. Bu oyunlar sayesinde kişilerin arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirebilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Android TV kullanıcıları için de yeni oyunlar hazırlayan firma, yayın platformlarını tek bir başlık altında toplarken 'Yeni Şeyler Öğren' sekmesine de eğitim ve pratik beceri içerikleri ekliyor. Ayrıca 14 ülkede 2 aylık ücretsiz Stadia Pro kullanımı hâlâ aktif durumda. Google, hizmetlerinin kullanımı için Google Asistan ya da Nest’in kullanılabileceğini söylüyor. Bu özellikleri kullanarak oyunlar oynamak, podcastler dinlemek veya kolayca film izlemek mümkün oluyor.