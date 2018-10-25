Google'ın, Google Fotoğraflar için yeni özellikler üzerinde çalıştığını gösteren APK dosyaları ortaya çıktı.

Google, makine öğrenimini tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanabilmek için çeşitli geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Google Fotoğraflar uygulaması da bu geliştirmelerden payını alacak gibi görünüyor. Google Fotoğraflar'ın son sürümünün APK dosyalarından elde edilen bilgilere göre gelecekte özellikle fotoğraf paylaşımı konusunda pek çok yenilikle karşılaşacağız.

Google Fotoğraflar 4.4'ün APK'sında yer alan ve gelmesi beklenen yeni özellikleri gösteren kodlar

Uygulamanın son versiyonunun APK'sında göze çarpan yeni özelliklerin başında 'arkadaşlarına gönder' ve 'paylaşılan albüme ekle' gibi seçenekler geliyor. Bu özelliklerin, fotoğraf paylaşımı için doğrudan uygulama içinde işlem yapabilmemizi sağlayacak seçenekler sunacağı düşünülüyor. Aynı zamanda yeni albümler ve kullanım alanları ile sıklığına göre düzenlenen menüleri artık akıllı telefonlarda sıkça görüyoruz ve Google'ın da bu özellikleri geliştirmeye devam ettiğini söylemek mümkün.

Bahsi geçen özelliklerin kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz kesin değil çünkü Google geliştirme sürecinde bu özellikler arasında elemeye gidebilir ya da özelliklerin hiçbirini kullanıma sunmamayı da tercih edebilir. Google Fotoğraflar 4.4 ise Play Store üzerinden kullanıcılar için indirilebilir durumda ve güncelleme yavaş yavaş dağıtılıyor.