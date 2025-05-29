Google Fotoğraflar uygulamasına, Pixel cihazlara özel olan yapay zekâ destekli düzenleme araçları Android'e eklendi. Yeni özelliklerle birlikte otomatik kırpma, yeniden hayal etme ve QR kod ile albüm paylaşma seçenekleri sunulmaya başlandı. Aynı zamanda yeni özellikler ile birlikte albüm paylaşımı da kolaylaştı.

Google Fotoğraflar bu özel yılı da boş geçmedi. 10. yılına özel olarak düzenleme araçlarında yeniliğe gitti. Eskiden sadece Pixel sahiplerinin kullanabildiği bazı yapay zekâ özellikleri artık Android kullanıcılarının da erişimine açılıyor.

Yenilenen uygulama ile birlikte "Otomatik Kırpma" ve "Yeniden Hayal Et" özellikleri, Android cihazlara geliyor. Otomatik Kırpma aracı, fotoğraflar için önerilen kırpma işlemlerini sunarken; ihtiyaç duyulan alanları yapay zekâ yardımıyla tamamlıyor.

Artık QR kodla albüm paylaşmak mümkün

Yeniden Hayal Et özelliği ise kullanıcıların fotoğraflarına sonbahar yaprakları gibi sahnede bulunmayan öğeleri eklemesine imkân tanıyor. Uygulamaya eklenen yeni bir özellik olan "Yapay Zekâ ile Geliştir", kullanıcılara üç farklı düzenleme seçeneği sunuyor. Bu seçenekler, keskinleştirme ve nesne kaldırma gibi mevcut araçlarla oluşturuluyor. Kullanıcı, en beğendiği sonucu seçerek düzenlemeyi tamamlayabiliyor. Aynı zamanda albüm paylaşımı da kolaylaştı. Artık albümler için QR kod oluşturulabiliyor ve bu kod başkalarıyla doğrudan paylaşılabiliyor.

Google, bu yeni düzenleme arayüzünü haziran ayında Android kullanıcılarına sunacak. iOS tarafındaki güncellemenin ise yıl içerisinde yayınlanması planlanıyor.