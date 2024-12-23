Google, Fotoğraflar uygulamasının iOS sürümüne çok kullanışlı olacak 4 yeni kısayol eklemeyi planlıyor.

Google, en çok kullanılan hizmetlerinden olan Fotoğraflar’da kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak güncellemeler yapıyordu. Şimdi ise iPhone kullanıcılarını ilgilendiren bir gelişme ortaya çıktı.

9to5Google tarafından ilk olarak fark edilen değişiklik, iOS’teki Fotoğraflar uygulamasına yepyeni kısayollar ekleneceğini gözler önüne serdi.

Yeni kısayollar böyle gözükecek

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda yeni kısayol diziliminin uygulamanın ana ekranının üst tarafına ekleneceğini görebiliyoruz. iOS sürümünü kullanan kullanıcılar, bu kısımda artık 4 farklı yeni kısayol görecek.

Bu kısayollar; “Favoriler”, “Son Eklenenler”, “Son Ziyaret Ettiğiniz Albüm” ve “Çöp Kutusu”ndan oluşuyor. Böylece kullanıcılar, hızlı bir şekilde istedikleri fotoğraflara erişebiliyorlar. Kısayolların, koleksiyonlar sekmesine benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle favorilere bu kısayollar aracılığıyla ulaşmak, kullanıcı için çok yararlı olacaktır.

Yeni özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok. Yalnızca iOS’te görüldüğünü de belirtelim. Android’de bu tarz bir değişikliğe rastlanmamış.