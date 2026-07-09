Google Fotoğraflar'a videoları saniyeler içinde düzenleyip sinematik ışıklandırma, mekânı değiştirme, sanatsal tarzlar eklemenizi sağlayan "Video Remix" özelliği geldi.

Her geçen gün daha iyi hâle gelen yapay zekâ teknolojilerinin kullandığımız tüm ürünlere entegre olmaya başladığını görmüştük. Google da bu konuda hamleler yapıyordu. Öyle ki Google Fotoğraflar’a şimdiye kadar çok sayıda yapay zekâ özelliği eklenmişti. Bugün bunlara bir yenisi daha geldi.

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Teknoloji devi, Fotoğraflar uygulamasına "Video Remix" adlı yeni bir video düzenleme aracı eklediğini duyurdu. Gücünü Google'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü Gemini Omni modelinden alan bu özellik, videoları saniyeler içinde baştan aşağı değiştirebiliyor.

Video Remix ne işe yarıyor?

Google, yapay zekâ destekli video düzenleme yeteneklerini doğrudan Google Fotoğraflar’ın içine gömerek kullanıcıların harici ve karmaşık yazılımlara bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Kullanıcılar, Video Remix aracına Google Photos uygulamasındaki “Oluştur” sekmesi altından erişebilecekler.

Bu araç, karanlık çekilmiş videoları aydınlatmak için sinematik şekilde yeniden ışıklandırmaya, sıradan bir arka planı tamamen farklı bir mekânla değiştirmeye, suluboya efekti gibi stilize unsurlar eklemeye veya videolara farklı farklı sanatsal tarzlar eklemeye olanak tanıyor. Bu özellikler sayesinde orijinal videonun karelerindeki nesne ve hareket bütünlüğü korunarak görsel tarz kökten değiştirilebiliyor.

Video Remix özelliği belirli ülkelerdeki uygun Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. İlk etapta geldiği ülkeler arasında Türkiye de var. Diğer ülkeler ABD, Arjantin, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Japonya, Meksika, Pakistan, Filipinler, Güney Kore olarak açıklandı. Ülkemizde direkt kullanılabilecek olması sevindirici.