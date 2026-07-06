WhatsApp'ta "Çevrim İçi" Yazısı Tarih Oluyor: Artık Çevrim İçi Olan Kişilerde Yeşil Bir Nokta Bulunacak!

WhatsApp'a gelecek güncellemelerden birinde çevrim içi kişiler için yeşil bir nokta eklenecek.

WhatsApp, mesajlaşma alışkanlıklarımızı kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Popüler platform, kimin o an uygulamada aktif olduğunu anında gösteren "yeşil nokta" özelliğini test etmeye başladı.

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Çevrim içi yazısına elveda

WaBetaInfo’nun keşfettiği bu yeni görsel gösterge, bir kişi uygulamada aktif olduğunda profil fotoğrafının hemen yanında beliren küçük yeşil bir daireden oluşuyor. Kişi uygulamadan çıktığı an ise bu nokta gerçek zamanlı olarak kayboluyor.

Şu anki test aşamasında bu yeşil nokta, sohbet listesinde veya direkt mesaj ekranında görünmüyor. Noktayı görebilmek için şimdilik sohbet ettiğiniz kişinin adına tıklayıp "Sohbet Bilgisi" ekranına geçmeniz gerekiyor ancak özelliğin ilerleyen dönemlerde ana sohbet listesine de taşınabileceği belirtiliyor.

WhatsApp, mevcut gizlilik duvarlarını da tamamen yıkmıyor. Eğer ayarlardan "Son Görülme ve Çevrimiçi" durumunuzu tamamen gizlediyseniz, bu yeşil nokta sizin için geçerli olmayacak.