Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Google, Google Translate arayüzünün eskimeye yüz tutmuş kısımlarını yenilemeye devam ediyor.

Google Translate, yavaş yavaş ve ufak tefek değişikliklerle nihayet o eski ve sıkıcı görünümünden kurtuluyor.

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Uygulamanın özellikleri her geçen gün artsa da tasarımı âdeta 2010’larda takılı kalmıştı. Şimdi ise yeni arayüz değişiklikleri kullanıma sunuluyor.

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Yeni değişiklikler neler?

Android Authority'nin yakaladığı yeni tasarım, Translate'i baştan aşağı değiştiriyor. İlk dikkat çeken şey, ekranın alt kısmına yerleştirilen şık, hap şeklindeki yeni navigasyon barı. Artık ana çeviri ekranı, canlı sohbetler, görsel çeviri ve dil pratikleri arasında tek tıkla geçiş yapabileceğiz.

Dil seçme butonları ekranın en üstüne taşınarak orta alanda devasa bir ferahlık yaratılmış. Çeviri metnini girdiğimiz kutu ise alt kısma kaydırılarak tek elle kullanımı inanılmaz kolay hâle getirilmiş. Üstelik Google, yapay zekânın "Ben buradayım" diyen yapaylığından uzak, tamamen kullanıcı dostu kart tasarımları tercih etmiş.

Geçmiş kısmı da değişiyor

Eski tasarımdaki en büyük çilelerden biri, kaydedilen çevirileri ve geçmişi bulmaktı. Yeni güncelleme ile sol üst köşeye yerleştirilen üç çizgi menüsü tüm dağınıklığı topluyor. "Aktiviteniz" adlı yeni sekme; çeviri geçmişinizi ve favorilerinizi tek bir yerde birleştiriyor.

Sonuç sayfası da artık iç içe geçmiş yazılardan oluşmuyor. Kaynak metin ve çeviri, yuvarlatılmış modern kartlar içinde ayrı ayrı ışıldıyor. Henüz kullanıma sunulacağı tarih belli olmasa da Google Translate’in bu yeni hâli, dil öğrenmeyi ve dünyayla iletişim kurmayı çok daha keyifli hâle getirecek gibi.