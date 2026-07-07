Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, Google Translate arayüzünün eskimeye yüz tutmuş kısımlarını yenilemeye devam ediyor.

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Translate, yavaş yavaş ve ufak tefek değişikliklerle nihayet o eski ve sıkıcı görünümünden kurtuluyor.

Uygulamanın özellikleri her geçen gün artsa da tasarımı âdeta 2010’larda takılı kalmıştı. Şimdi ise yeni arayüz değişiklikleri kullanıma sunuluyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!
2
2

Yeni değişiklikler neler?

2

Android Authority'nin yakaladığı yeni tasarım, Translate'i baştan aşağı değiştiriyor. İlk dikkat çeken şey, ekranın alt kısmına yerleştirilen şık, hap şeklindeki yeni navigasyon barı. Artık ana çeviri ekranı, canlı sohbetler, görsel çeviri ve dil pratikleri arasında tek tıkla geçiş yapabileceğiz.

Dil seçme butonları ekranın en üstüne taşınarak orta alanda devasa bir ferahlık yaratılmış. Çeviri metnini girdiğimiz kutu ise alt kısma kaydırılarak tek elle kullanımı inanılmaz kolay hâle getirilmiş. Üstelik Google, yapay zekânın "Ben buradayım" diyen yapaylığından uzak, tamamen kullanıcı dostu kart tasarımları tercih etmiş.

Geçmiş kısmı da değişiyor

2

Eski tasarımdaki en büyük çilelerden biri, kaydedilen çevirileri ve geçmişi bulmaktı. Yeni güncelleme ile sol üst köşeye yerleştirilen üç çizgi menüsü tüm dağınıklığı topluyor. "Aktiviteniz" adlı yeni sekme; çeviri geçmişinizi ve favorilerinizi tek bir yerde birleştiriyor.

Sonuç sayfası da artık iç içe geçmiş yazılardan oluşmuyor. Kaynak metin ve çeviri, yuvarlatılmış modern kartlar içinde ayrı ayrı ışıldıyor. Henüz kullanıma sunulacağı tarih belli olmasa da Google Translate’in bu yeni hâli, dil öğrenmeyi ve dünyayla iletişim kurmayı çok daha keyifli hâle getirecek gibi.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp, Kullanıcı Adı Özelliğini Resmen Duyurdu: Şimdiden Kendi Adınızı Ayırtabilirsiniz (Nasıl Yapacağınızı Anlattık)

WhatsApp, Kullanıcı Adı Özelliğini Resmen Duyurdu: Şimdiden Kendi Adınızı Ayırtabilirsiniz (Nasıl Yapacağınızı Anlattık)

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Daha Çıkmadan Dolandırıcılık Tartışmaları Başlattı

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Daha Çıkmadan Dolandırıcılık Tartışmaları Başlattı

Netflix Şifre Paylaşımını Engellemek İçin Yeni Bir Yönteme Başvuruyor: Her Profile Özgü E-Posta Adresi Gerekecek!

Netflix Şifre Paylaşımını Engellemek İçin Yeni Bir Yönteme Başvuruyor: Her Profile Özgü E-Posta Adresi Gerekecek!

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Temmuz 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 767 Bin TL İndirim Var!

Portekiz-İspanya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Portekiz-İspanya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Temmuz 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yerli SUV Boreal’de 190 Bin TL İndirim!

Mercedes Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Mercedes Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volkswagen Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Volkswagen Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com