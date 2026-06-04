Google Fotoğraflar'a kıyafetlerinizi otomatik olarak tanımlayıp onları sonrasında kombinleyebileceğiniz dijital bir gradırop hâline getiren müthiş bir özellik geleceği açıklandı.

Son zamanlarda sunduğu gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle kullanıcıları mutlu etmeyi başaran Google, hizmetlerine yenilikler eklemeye devam ediyor. Şimdi ise firma, en sevilen uygulamalarından biri olan Google Fotoğraflar için harika bir yenilik getirdiğini duyurdu.

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Google, Fotoğraflar uygulaması için “Wardrobe” ismi verilen yepyeni bir özelliği kullnaıma sunmaya başladı. Yıllardır fotoğraflarımızı organize eden Google Fotoğraflar uygulaması, bu özellik sayesinde artık dolabımızı da organize edebilecek.

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Google Fotoğraflar’da ne giyeceğinizi kolayca bulmanızı sağlayan “dijital gardırobunuz” olacak

Türkçeye “Gardırop” olarak aktarabileceğimiz bu özellik, fotoğraflarınız üzerinden kıyafetlerinizi otomatik olarak tanımlıyor ve onları sonrasında inceleyebileceğiniz, karşılaştırabileceğiniz ve eşleştirebileceğiniz dijital bir dolap hâline getiriyor. Böylece dışarı çıkmadan önce ne giyeceğinizi bilemediğiniz, onlarca fotoğraf ve kıyafet arasında gezindiğiniz durumları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yeni özellik sayesinde Google Fotoğraflar, dolabınızdaki kıyafetlerinizi kullanarak farklı kombinler oluşturmanıza imkân tanıyabilecek. Bu kombinleri de doğrudan uygulama içinde kaydedebileceksiniz. Askıları karıştırmak yerine dijital gardırobunuz üzerinden size en uygun kıyafeti seçebileceksiniz. Sanal kombinler oluşturarak aklınızdaki kombinlerin nasıl görüneceğini tek tek uğraşmadan görebileceksiniz. Tabii ki çoğu Google özelliği gibi bu özellik de yapay zekâdan yardım alarak bunları yapabilecek.

Google Fotoğraflar’ın yeni özelliği şimdilik sınırlı sayıda ülke ve kullanıcı için çıktı. Ayrıca yaş sınırı da olacak. Kullanıma sunulan ülkeler arasında ABD, Hindistan, Brezilya var. AI Pro ve AI Ultra aboneleri için Android’de sunulduğunu da ekleyelim. İleride iPhone’lara da geleceği aktarılmış.