Google, Gemini'a önemli bir yenilik getirdi. Artık yapay zekâ modelini kullanmak için giriş yapmak gerekmeyecek.

Google’ın yapay zekâ alanındaki en büyük kozu olan Gemini, herkesin erişimine açık bir modeldi. Ancak piyasaya sürüldüğü günden beri Gemini’ı kullanmak için Google hesabınıza giriş yapmanız gerekiyordu. Öyle ChatGPT’de olduğu gibi giriş yapmadan kullanamıyordunuz.

Nihayet bu durum değişti. Google, Gemini’ı güncelleyerek kullanıcıların giriş yapmadan da yapay zekâ modelini kullanmasına izin vermeye başladı.

Giriş yapmadan açtığınızda sizi selamlama şekli de değişecek

Artık Gemini’ın internet sitesine girdiğinizde karşınıza bir açılış sayfası yerine direkt sohbet çıkmaya başlayacak. Gizli modu kullanarak bunu görebilirsiniz. Zaten hesabınız giriliyse bu sayfa açılıyordu ancak hesabınız olmadığında giriş için bir sayfaya yönlendiriliyordunuz.

Gemini açıldığında giriş yapmayan kullanıcılar, “Kişisel yapay zekâ asistanınız Gemini ile tanışın” ifadeleriyle karşılaşacak. Giriş yapanlarda ise direkt isminizi kullanarak “Merhaba” ifadeleri görüyordunuz.

Bu hamlenin Gemini için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Artık Google hesabı gerekmeksizin herkes tarafından kullanılabilir olması daha fazla insanı çekebileceği anlamına geliyor.