Google Gemini'a dikkat çeken bir özellik eklendi. Üretken yapay zekâ aracı, bu özellik sayesinde ses kayıtlarını dinleyip, anlayabilecek. Özellik, ses kayıtlarının metin hâline getirilmesi veya özetlenmesi için kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâsı Gemini'a bomba bir özellik eklendi. Yapay zekâ, eklenen bu özellik sayesinde artık ses dosyalarını dinleyip, bununla ilgili sonuçlar üretebiliyor.

Edinilen bilgilere göre Gemini'ın yeni özelliği, şu an için herkese açık değil. Özellik sadece, henüz test aşamasında olan Gemini 1.5 Pro planı kapsamında denenebiliyor. Kullanıcı, harici bir kaynaktan yükleyeceği ses dosyasını Gemini ile dinletip, istediği bir sonuca ulaşmak için yardım alabilecek.

Sesleri metne döküp, özetleyebilecek

Google Gemini, dinlediği bir sesi anlayıp, kullanıcının isteğine göre hareket edebiliyor. Bu bağlamda; bir ses dosyasının kelimelere dökülmesi veya bir özetinin çıkarılması gibi işlevler, Google Gemini'ın yetenekleri arasında bulunacak.

Gemini 1.5 Pro, şimdilik Google'ın geliştirme platformu Vertex AI veya AI Studio'nun kullanılması gerekiyor. Özelliğin bu iki platforma özel mi olacağı yoksa tüm kullanıcılara mı ulaşacağı şimdilik belli değil.