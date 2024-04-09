Google, Workspace uygulamaları arasına katacağı "Vids"i duyurdu. Yeni uygulama, kullanıcıların video oluştururken yapay zekâdan yardım almasını sağlıyor.

Google’ın Dokümanlar’dan Slaytlar’a kadar uzanana Workspace uygulamaları, ne yaptıkları fark etmeksizin uzun yıllardır milyarlarca kullanıcının işine yarıyordu. Workspace uygulamalarında uzun süredir pek bir değişiklik görmemiştik. Ancak bugün bu durum değişti.

Google, bugün düzenlenen Cloud Next 2024 etkinliği kapsamında bir dizi yeniliği bizlerle buluşturdu. “Vids” ismi verilen uygulamada bunlardan biriydi. Yapay zekâ destekli "Vids", fikirlerinizi videolara çevirebiliyor.

Vids, video oluşturmada "asistanınız" olacak bir uygulama

İlk olarak Vids’in bir üretken yapay zekâ aracı olmadığını belirtelim. Uygulama, OpenAI’ın Sora’sı gibi videoları yoktan var etmiyor. Yapay zekâ bunun yerine video oluşturmanıza yardımcı oluyor. Yani fikir oluşturma, kurgu, tasarım gibi konularda kullanıcıya destek sağlayarak kişiselleştirilmiş videolar yaratmaya yarıyor.

Google yöneticisi Aparna Pappu’nun “kurgu, yazma ve prodüksiyon gibi işlemlerin hepsini bir arada sunan asistan” olarak tanımladığı Vids'in, görseller gibi hâlihazırda sahip olduğunuz dosyaları ilgi çekici bir videoya dönüştürebildiğini söyleyebiliriz.

Yani ana amacı video oluşturmaya çalışırken sizin yanınızda olmak ve her şeyi kolaylaştırmak. Google Slaytlar’ın video uygulamasına çevrilmiş bir versiyonu gibi düşünebiliriz. Uygulamaya girdiğinizde ne istediğinizi yazıyorsunuz ve araç size öneriler sunuyor. Bunu yaparken isterseniz referans alınabilecek linkler de ekleyebiliyorsunuz. Uygulama bunları analiz edip uygun öneriler sunuyor.

Gemini'dan güç alıyor

Şirketin kendi yapay zekâ modeli Gemini’dan güç aldığını da belirtelim. Gemini, videoda kullanabileceğiniz görseller oluşturabiliyor, içeriğini yazabiliyor veya sizin yazdığınız şeyleri içerikte kullanmanız için sesli bir şekilde okuyabiliyor. Uygulamada stok videolar ve görseller yer aldığını da belirtelim. Yani ister kendi cihazınızdan isterseniz de hazır içeriklerden yararlanabiliyorsunuz.

Vids, diğer Workspace uygulamaları gibi kullanıcının gerçek zamanlı olarak arkadaşlarıyla birlikte çalışmasını da sağlıyor. Daha çok profesyonellerin işine yarayabileceğini de söyleyebiliriz. Yani ilginç videolar oluşturmak yerine daha çok iş yerlerinde karmaşık bir şeyi açıklamak, sunum yapmak, ekipleri bilgilendirmek gibi şeylerde kullanılabilir.

Google Vids, şimdilik sınırlı test aşamasında. Şirket, haziran ayında daha fazla kullanıcıda test edileceğini söylüyor. Sonrasında ise Gemini Workspace aboneleri için kullanıma açılacak.

Google Cloud Next 2024'te yapılan tüm duyurular: