Google Benim İşletmem'in topluluk yöneticisi Marissa Nordahl, Google'ın işletmelerin Haritalar uygulamasındaki yanlış bilgilerini düzeltmek adına 'İşletme Şikayet Formu' adı altında yeni bir sistem getirdiğini açıkladı.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık birçok insan gitmek istediği yerleri Google Haritalar gibi navigasyon uygulamalarından buluyor. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun, hâlâ Haritalar uygulamasındaki bazı mekânlar ve işletmeler hakkında yanlış bilgiler (tam konumu veya çalışma saatleri gibi bilgiler) mevcut.

Şikayet Formu uygulaması, Google’ın Haritalar’daki yanlış bilgilerin getirdiği bazı ciddi sorunların üstesinden gelmesi için tasarlandı. Google, uygulamayı “Google Haritalar’da herhangi bir işletmenin adı, telefon numarası veya web sitesinin URL’si ile ilgili doğru olmayan bir bilgi ile karşılaşırsanız bir şikayet formu oluşturarak bizi haberdar edebilirsiniz” sözleriyle açıkladı.

Google’ın getirdiği bu yeni sistem, kullanıcıların işletme hakkındaki sahte ve gerçeği yansıtmayan bilgileri bildirmelerini sağlayacak. Bu sayede Haritalar uygulamasının kusursuz olması planlanıyor. Eğer siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız ve Google'ı bu konuda bilgilendirmek isterseniz forma buradan ulaşabilirsiniz.