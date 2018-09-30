Google bu kadar büyürken bazı arama motorlarını da tarihe karıştırdı. İşte onlardan bazıları.

İlk zamanlarda Google bu kadar ünlü değilken başka arama motorları da piyasada söz sahibiydi. 1998 yılında kurulan Google’ın yükselişi çok uzun zaman almadı. Şimdi varsayılan arama motoru ve ana sayfa olarak tüm dünya tarafından kullanılıyor. Öyle yaygın bir hal aldı ki, internette araştırma yapmak yerine kısaca ‘‘Google’lamak’’ dememiz bile yetiyor.

Peki bu kadar ünlü olmadan önce Google’ın yarıştığı firmalar nelerdi ve şimdi neredeler?

Ask Jeeves / Ask.com

1996’da kurulan site Google karşısında 2005’e kadar dayanabildi. 2005’e kadar Ask Jeeves adıyla yürütülen site 2005’ten sonra Ask.com adını aldı. Şirket Yahoo! Answer’ın tahtını almayı denediyse de başarılı olamadı.

Alexa’ya göre Ask.com 128. sırada yer alıyor.

Dogpile

1995’te kurulan site farklı kaynaklardan bilgi toplayan bir kuruluş olarak ortaya çıktı. 2007 yılında Queensland Teknoloji Üniversitesi ve Pensilvanya Eyalet Üniversitesi ile birleşerek o zamanın en popüler arama motorları olan Google, Ask.com, Yahoo ve Windows Live’daki araştırmaları derledi.

Dogpile teknik olarak hala kullanılıyor ancak 2000’lerden kalma imajı hala sürüyor. Alexa’ya göre Dogpile 8,175. sırada yer alıyor.

AltaVista

1995’te kurulan AltaVista günde on milyondan fazla aramayı kaldırabilecek sunucularıyla Google’ı en çok zorlayan siteydi. 1997 yılında en popüler tarayıcı olan AltaVista Yahoo’nun bel kemiği rolündeydi ve milyonlarca dolar değerinde gelir sağlamaktaydı.

Birkaç defa el değiştiren AltaVista 2013 yılında resmi olarak kapandı. Alexa’ya göre AltaVista 534,615. sırada yer alıyor.