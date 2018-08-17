Google Lens, Goggles'ın Sonunu Getirdi

Google'ın görüntü tanıma uygulaması olan Goggles resmi olarak sonlandırılıyor. Google, uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılara Google Lens'i kullanmalarını tavsiye ediyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, görüntü tanıma uygulaması olan Goggles’ı resmi olarak sonlandırdı. Google Lens’i tanıttığında Goggles’ı sona erdireceğini gayriresmi şekilde duyurmuş olan Google, şimdi uygulamayı tamamen sonlandırma kararı aldı.

Akıllı telefonunda Goggles uygulaması yüklü olan kullanıcılar, uygulamaya girdiklerinde standart Goggles ekranı yerine bir uyarı ekranı ile karşılaşıyorlar. Google’ın Goggles’ı sonlandırdığını belirten uyarı, bunun yerine Google Lens hizmetini kullanılabileceğini belirtiyor ve bir bilgi sayfası için link bırakıyor.

Peki Google Lens nedir?

Google Lens, dünyanın en popüler ve en büyük arama motoru konumunda bulunan Google’ın, makine öğrenimi ve yapay zeka kullanarak geliştirdiği bir görsel arama motorudur. Google Lens ile görseller üzerinden arama gerçekleştirebilir, görsel üzerindeki öğeler hakkında bilgiler alabilirsiniz.