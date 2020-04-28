Google Meet uygulaması, yetersiz ışık koşulları altında video görüşmesi yapan kullanıcılar için düşük ışık modu sunmaya hazırlanıyor. Düşük ışık modu, ortamdaki ışığa göre ekran ışığını otomatik olarak ayarlıyor.

Bir video görüşmesi gerçekleştirirken her zaman iyi ışık konuşullarında bulunulamayabiliyor. Google, mobil cihazlarda Google Duo ile sunduğu düşük ışık modunu, Meet uygulamasının Android ve iOS sürümlerine getirdiğini duyurdu.

Google Meet'in düşük ışık modu, kullanıcıların yetersiz ışık koşullarına olup olmadığını otomatik olarak algılıyor ve özelliği 5 saniye içinde etkinleştiriyor. Meet ayrıca video geliştirmelerini de dinamik olarak değiştiriyor ve ışık koşulları kötüleştiğinde geliştirmeleri artırırken, kötüleştiğinde azaltıyor.

Android kullanıcıları Google Meet'in düşük ışık modunu kademeli olarak alacak

Google, akıllı telefonların mobil işlem yeteneklerinde fark olduğu için özelliğin tüm kullanıcılarda aynı şekilde çalışmayabileceğini belirtti. Örneğin, şu anda Google Duo'nun düşük ışık modu, gerçek zamanlı olarak video geliştirmeleri uygulayabilen premium akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Özellik kullanıcılara varsayılan olarak 'açık' geliyor ve otomatik olarak çalışıyor. Düşük ışık modu arama sırasında ayarlar menüsünden kapatılabiliyor.

Düşük ışık modu bugün itibarıyla Android ve iOS için tüm G Suite kullanıcılarına gelecek. iOS kullanıcıları özelliği hemen kullanmaya başlayabilirken, Android kullanıcıları yeni özelliği kademeli olarak alacak ve düşük ışık modu 11 Mayıs 2020'ye kadar tüm kullanıcılara ulaşacak.

Android ve iOS için Google Meet uygulamasını Play Store ve App Store üzerinden indirebilirsiniz. Google Meet, özellikle koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan kullanıcılar tarafından sıklıkla kulanılıyor.

Google Meet için düşük ışık modunun tanıtıldığı video: