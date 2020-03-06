Google Mesajlar'a iMessage Benzeri Bir Özellik Geliyor

Google geliştiricileri, Mesajlar isimli anlık mesajlaşma uygulamalarının beta sürümünü güncellediler. Güncellemeden sonra bu sürüme ait kodları inceleyen geliştiriciler, Google'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığını fark ettiler.

Kullanıcıların hizmetine sunulan anlık mesajlaşma uygulamaları, WhatsApp ve Telegram ile sınırlı değil. Bugün adını bildiğiniz ya da bilmediğiniz onlarca mesajlaşma uygulaması bulunuyor.

Üçüncü parti uygulamalara alternatif olarak Apple'ın "iMessage", Google'ın ise "Mesajlar" isimli anlık mesajlaşma uygulamaları bulunuyor. Apple'ın iMessage'ı sadece iPhone sahipleri tarafından kullanılabiliyorken, Mesajlar ise tüm akıllı telefon sahipleri tarafından kullanılabiliyor.

Google'ın Mesajlar uygulaması ile Apple'ın iMessage uygulaması arasında yıllardır süre gelen bir rekabet ver. Şirketler, zaman zaman uygulamaların birbirlerine benzerliğiyle zaman zaman da birbirlerinen kopyaladıkları özelliklerle gündeme geliyorlar. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise Mesajlar uygulamasının iMessage'dan yeni bir özellik kopyaladığını gözler önüne seriyor.

Google geliştiricileri, Google Play Store'daki beta testi programı kapsamında bulunan kullanıcılar için Mesajlar'ın beta sürümünü güncelledi. Yeni sürümün kodlarını inceleme imkanı bulan geliştiriler, Google'ın yeni bir şeyler üzerinde çalıştığını fark ettiler. Google, Mesajlar uygulamasına, iMessage'da olduğu gibi mesajlara tepki verme özelliği getiriyor.

iMessage kullanıcıları, kendilerine gönderilen bir mesajın üzerine basılı tuttuklarında bir menünün açıldığını bilirler. Bu menüde mesajı beğenmek, onaylamak ve reddetmek gibi çeşitli durumlara ait simgeler var . Örneğin gönderilen bir mesajı beğenen iMessage kullanıcısı, kalp simgesine dokunduğunda bu mesajı beğendiğini karşı tarafa bildirmiş oluyor. İşte bu özellik, ilerleyen dönemlerde Google'ın Mesajlar uygulamasına da gelecek.

Şu an için sadece Mesajlar'ın kodlarında bulunan bu özelliğin, kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Aslına bakacak olursak bu özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağı bile bilinmiyor. Ancak Google'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığı su götürmez bir gerçek ve kullanıcıların, bu özelliği kullanabilmek için sabretmekten başka yapacakları bir şey bulunmuyor.