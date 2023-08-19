Google'ın acil durumlar için kendi uygulamasına getireceği uydu bağlantısı özelliği, önceden hazırlanmış mesajların yanında özel mesajlara da izin verebilir.

Google, geçtiğimiz hafta gözde mesajlaşma uygulamasına uçtan uca şifreleme ekleyince kullanıcıların gözünde daha değerli bir noktaya erişmeyi başarmıştı. Söz konusu özelliğin gelmesiyle özellikle de kişisel mesajların güvenliği sağlanmış oldu. Gizlilik konusunda böyle bir çözüm bulan şirket, acil durumlarda da uygulamanın kullanışlı olması için başka bir özellik daha ekleyebilir.

Daha önce zaten bu özelliğin, gerekli donanımsal şartlar sağlandığında kullanıcıya sunulacağı söylenmişti. Şimdi ortaya çıkan verilere baktığımızda ise söz konusu özellik için yazılımsal temellerin atıldığını görüyoruz.

Görünürde standart mesajlaşmadan pek farkı yok.

Fakat yine de ufak detaylar dikkat çekiyor. Örneğin metin kutusunun içinde Satellite message (Uydu mesajı) yazıyor. Gönder tuşunun yanında ise karakter sınırını ifade eden küçük bir gösterge yer alıyor fakat daha bir şey yazılmamasına rağmen “-1” yazdığından bunun bir tutarsızlık olduğunu düşünebiliriz.

Eğer Apple’daki önden hazırlanmış mesajları kullanmak yerine kendi acil durum mesajımızı atabiliyorsak -ki şimdiki arayüzden bunu anlıyoruz- bu, Google’ın öne geçmesini sağlayabilir. Fakat unutmamak gerekiyor ki henüz bitmemiş bir arayüze de bakıyor olabiliriz. Bu da önceden hazırlanmış mesajların daha sonra eklenebileceği anlamına geliyor.

Google bu özelliği olabildiğince hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışırken Qualcomm da gerekli donanımı Snapdragon çiplerinde sunacağını açıklamıştı. Bu da, özellikle de Pixel modellerinde bu özelliği normalden daha erken görebileceğimize işaret ediyor.

Rekabetin hızlıca geliştirdiği şeyler arasına acil durum mesajları da eklenecek gibi görünüyor. Şirketler arasındaki yarış bir yana, bu tür gelişmelerin olması gerçekten sevindirici. Siz ne düşünüyorsunuz.